La candidata presidencial de la plataforma unitaria democrática de la oposición venezolana, María Corina Machado, pidió suspender el referendo consultivo sobre el territorio Esequibo que está previsto para el próximo 3 de diciembre.

En un mensaje que transmitió por Youtube, al cumplirse un mes de las elecciones primarias en las que ganó con más de 2 millones de votos, Machado dijo que más que una distracción del gobierno de Nicolás Maduro, la consulta es un riesgo que puede jugar en contra del país en la disputa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con Guyana por este territorio.

“El régimen no puede transferir su responsabilidad a terceros y muchísimo menos a los venezolanos. La soberanía se ejerce, la soberanía no se consulta. Por eso el referéndum sobre el Esequibo va más allá de una distracción, es un error que no solo no aporta a nuestros mejores argumentos a la defensa de nuestro territorio, sino que incluso nos puede perjudicar ante nuestra defensa en la Corte Internacional de Justicia”, dijo este 22 de noviembre.

Machado señaló al fallecido Hugo Chávez y a Nicolás Maduro de abandonar la lucha por el Esequibo y de ordenar a la Fuerza Armada Nacional que dejara de proteger y patrullar la zona.

“Este comportamiento entreguista y antivenezolano de Chávez y Maduro hizo que la controversia terminara siendo elevada en la Corte Internacional de Justicia, como uno de los mecanismos que incluye el Acuerdo de Ginebra, mecanismo y método al que nunca debimos llegar sino fuera por la negligencia de Chávez y Maduro”, insistió.

Llamó a conformar un equipo de expertos, historiadores, diplomáticos y militares que se encarguen de hacer la defensa de Venezuela ante la CIJ para exponer los mejores argumentos y que falle a favor del país.

“Frente a esta irresponsabilidad yo quiero apelar a la sensatez de todos los venezolanos, civiles y militares, y plantear el siguiente punto de observación. En primer lugar, el referendo sobre el Esequibo debe suspenderse, y en segundo lugar conformemos el mejor equipo, con los mejores venezolanos y expertos del mundo, historiadores, juristas, diplomáticos, militares, sin importar sus preferencias políticas y crear un equipo que fortalezca nuestros argumentos y alineen todos los insumos para la defensa de Venezuela y de nuestro territorio”, pidió.

Aseguró que si Maduro y su gobierno no quieren defender el Esequibo, la población venezolana sí está dispuesta a hacerlo ante la CIJ.

Las líneas estratégicas de Machado

Machado también volvió a esbozar las líneas estratégicas de acción para ganar los comicios presidenciales de 2024. Llamó a conformar una gran alianza política-electoral para la defensa del voto, insistió en un acuerdo de unidad nacional con todos los sectores y una alianza global, de la que no detalló con qué países se conformaría.

“Esta nueva fase contiene tres grandes líneas estratégicas. La primera es el gran aparato de integridad electoral, la segunda es la gran alianza nacional y la tercera es la alineación global. El aparato de integridad electoral que estamos conformando es una red de organización, seguridad, participación y vigilancia electoral la más poderosa que jamás haya existido en nuestro país, porque el reto es inmenso”, sostuvo.

Del acuerdo nacional dijo que será para sentar las bases de gobernabilidad del país y construir los consensos para las nuevas generaciones.

“Nuestra gran alianza nacional se sostiene en los consensos que hoy tiene nuestra sociedad a partir de una nueva ética de trabajo y una nueva ética de la solidaridad y una nueva ética de servicio público. El Estado estará al servicio de los ciudadanos y no al revés, el Estado se ocupará de sus labores esenciales como son el orden y la paz social, de la defensa y la soberanía nacional, de la defensa de la seguridad de los ciudadanos y sus propiedades, de la aplicación de la ley y de la garantía de que los servicios básicos tengan calidad y le lleguen a cada uno de los venezolanos”, agregó.

También recordó que las primarias fueron un claro mensaje a la dirección política sobre un cambio de rumbo y subrayó que ella liderará esa transformación porque fue “un mandato” del 22 de octubre.

Mensaje al chavismo y empleados públicos

A los chavistas descontentos y trabajadores públicos les prometió que les llegó el momento de “su liberación”.

“No te dejes engañar. Maduro necesita confundirte, desanimarte, desmoralizarte y desarmar tu voluntad de cambio, pero sobre todo distraernos. Su mejor aliado es la desesperanza, esa que tratan de crear, por eso inventan distracciones de todo tipo. Algunas irrelevantes y ridículas y otras muy serias, pero ellos también saben que están en un momento de vulnerabilidad y en medio de ellos terminan cometiendo errores, terminan llenando su desesperación con más equivocaciones”, afirmó.

Aquí puede escuchar completa la declaración de Machado:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...