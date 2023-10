Luis Salamanca: La exclusividad de la que habla el CNE es excluyente y no está en la ley

Luis Salamanca es doctor en ciencias políticas, abogado y exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde su experiencia analiza, para Efecto Cocuyo, el rol del Poder Electoral de cara a la primaria opositora.

Las autoridades electorales respondieron la noche de este lunes 2 de octubre, a través de un comunicado, que el órgano comicial “tiene la competencia exclusiva para organizar elecciones” en el país.

Horas antes, la Comisión Nacional de Primaria (CNP) declinaba hacer la elección en los términos propuestos por el CNE que suponen posponerla para el 19 de noviembre y empezar de cero todo el proceso. A cambio, solicitaron un apoyo complementario.

Las competencias del CNE

En este contexto, ¿qué significa la respuesta del CNE?

Para Salamanca se trata de una “amenaza velada”. “No existe tal competencia exclusiva, eso no está establecido ni constitucionalmente ni legalmente. En lo que sí tiene potestad absoluta es para organizar elecciones a cargos públicos”, explica.

El abogado menciona los artículos 293 de la Constitución y 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral para remarcar que se establecen las funciones –más no la supuesta competencia exclusiva– del CNE en materia organizativa siempre a solicitud de las partes interesadas, lo cual no es obligatorio.

Adicionalmente, destaca el artículo 62 constitucional que dice: “La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

“Los Poderes Públicos no están para someter a los privados”, cuestiona Salamanca.

El futuro de la primaria

¿Sin la asistencia técnica del CNE, puede garantizarse la primaria?

El profesor admite que el proceso autogestionado es precario y “para nadie es un secreto que, desde el poder, disponen de muchos elementos para perjudicarlo”.

“Lo que estoy viendo es que la Comisión Nacional de Primaria ha venido trabajando seriamente con ese tema, el proceso no es perfecto y no puede serlo teniendo un Estado en contra, pero creo que puede darse, si esto no ocurre es por sabotaje o por alguna acción sobrevenida”, opina.

¿Cuáles son los escenarios más probables?, ¿qué sigue?

El politólogo destaca que el panorama es muy incierto, aunque “todo apunta a que el gobierno termine de confrontar las primarias porque no le interesa ver a miles votando por un candidato opositor”.

“Aquí hay un régimen que está atento a todo tipo de movimiento que pretenda removerlo del poder y los movimientos constitucionales, como la primaria, son los que más le duelen porque son los legítimos”, destaca.

El profesor recuerda el fallido revocatorio de 2016 como ejemplo de mecanismos utilizados desde el poder para impedir la voluntad popular. Ese año, tribunales penales de cinco estados (Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas) se pronunciaron en contra del revocatorio sin tener competencia para esto, lo que terminó por frustrar la táctica opositora.

“Hasta ahora la primaria ha sido un éxito en el sentido de hacerla sin recursos, con la pura voluntad de la gente, contra todos los obstáculos que se ponen desde el Estado. Si se terminan dando va a generar un cuadro político nuevo”, concluye.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...