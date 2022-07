Llegada de Petro definirá el destino de Monómeros #CocuyoClaroyRaspao

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

El panorama sobre lo que sucede con la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos S. A. está cada vez más turbio. Denuncias de corrupción, probabilidad de que nuevamente la filial de Pequiven pase a manos del Gobierno de Nicolás Maduro y otras situaciones causan más desencuentros.

El 23 de mayo de 2019 el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, con la colaboración del gobierno de Iván Duque en Colombia, tomó el control de la empresa del Estado venezolano con sede en territorio colombiano.

Luego de más de tres años de aquel momento, ahora el manejo de la empresa podría volver a manos del gobierno de Nicolás Maduro debido a la llegada de Gustavo Petro a la presidencia colombiana el próximo 7 de agosto.

¿Qué pasará con la empresa de fertilizantes una vez haya el cambio de gobierno en Colombia? De eso y más se trata el #CocuyoClaroyRaspao de este jueves 28 de julio, en el que Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Xabier Coscojuela, director de Tal Cual, tienen como invitada a la periodista Maru Morales, amplia conocedora de lo que pasa en este caso.

La periodista cuenta que en una reciente entrevista que realizó para el portal Crónica.uno, con el actual gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, éste le dijo que, aunque el Parlamento opositor de 2015 sugirió removerlo del cargo, él no está dispuesto a abandonar el cargo y descarta que el nuevo gobierno de Petro, en el caso de que devuelva el control al chavismo, pueda hacer prosperar a la empresa binacional.

«La Licencia OFAC que nos permite funcionar como empresa limita absolutamente cualquier relación con las instituciones venezolanas bajo conducción de Nicolás Maduro. Es decir, no se puede dar ninguna relación de la empresa bajo ningún respecto porque se paralizaría de inmediato todo el acceso bancario, los seguros de la empresa, manejo comercial. Yo en este momento, más allá de lo que sea la política internacional de Colombia no lo estoy viendo, sería un salto al vacío y no lo estoy viendo», le dijo Rodríguez Laprea.

«La licencia es muy específica al decir que la empresa (Monómeros) no puede tener ninguna relación con el gobierno de Nicolás Maduro. Si la entregan a Maduro, se pierde la protección de la Ofac; si no lo hacen, será raro cómo se manejará porque Petro no reconoce a Guaidó», recalca la periodista.

Monómeros informó el 27 de junio en la red social Twitter que recibió una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hasta el 30 de junio de 2023, que le permite mantener operaciones en Colombia en medio de las sanciones que pesan sobre Venezuela.

«Será interesante ver cómo van a resolver, porque ahora mal que bien Monómeros esta funcionado», dijo Morales.

La periodista afirma que si una vez que Petro asuma el poder Colombia dice que no reconocerá más a Guaidó sino que reconocerá a Maduro, «la sanción será que no se puede establecer relación comercial con empresas del Estado».

