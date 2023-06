El «Lado B» de Andrés Caleca: Maduro entregará el poder con coalición nacional, avalancha y defensa de votos

Después de pensarlo mucho y de realizar una gira nacional para promover el rescate del voto como instrumento de cambio, el expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Andrés Caleca, decidió postularse a las elecciones primarias opositoras fijadas para el 22 de octubre.

En entrevista exclusiva con Efecto Cocuyo, en el «Lado B» de los candidatos a las primarias, el también expresidente de la Ferrominera del Orinoco, esgrimió como principal razón para presentarse como opción electoral, la necesidad de unir a la gente por el cambio que necesita el país.

Recordó que a diferencia de la mayoría de los candidatos, no representa a ninguna parcialidad política y que la sumatoria del apoyo de la gente, según sondeos, hacia los partidos políticos no supera 20 % entre todos. Resaltó además que si bien es cierto que 80% del país rechaza al gobernante Nicolás Maduro, 60 % de esa cifra también está en desacuerdo con la oposición y buscan una alternativa.

«Al día siguiente de las primarias que son de oposición, si gano, mis manos estarán abiertas al 60 % de los venezolanos y a los partidos políticos y a los exchavistas, a todos hay que buscarlos. Para derrotar a Maduro se necesita una gran coalición nacional, donde estemos todos, no solo un sector de la sociedad, porque no vamos a una fiesta electoral, vamos a una confrontación electoral con un régimen autoritario, que si puede nos robará las elecciones», subrayó.

Unidad y defensa del voto

Recalcó que si se logra rescatar la unidad entre todos los factores del antichavismo se puede lograr otra victoria electoral como la de las parlamentarias de 2015.

El economista de 68 años sostiene que Maduro entregaría el poder si se dan tres condiciones: la gran coalición nacional, que la diferencia de votos sea sustancial y que la gente esté dispuesta a defender el voto, primero en la mesa electoral – recalca que se necesitan 160.000 mil testigos preparados y entrenados para 2024 – para luego poder defender las pruebas del triunfo.

Afirma que se sentaría a dialogar con cualquier chavista, menos con quienes han incurrido en violaciones de derechos humanos a los que espera que la justicia los alcance, no de su mano, sino por parte de un Poder Judicial independiente.

¿Qué propone Andrés Caleca?

Entre sus propuestas para un eventual gobierno, Caleca plantea rescatar de inmediato el aparato productivo nacional para superar la pobreza, lo cual pasa antes por recuperar la infraestructura de los servicios públicos (agua, luz, gas, gasolina y transporte). Para ello, señaló, se requiere inversión privada además de la estatal.

«El nuevo gobierno debe superar la pobreza, no se puede seguir con 80% en esa situación, la mitad está en pobreza crítica. En el interior es una catástrofe, si no se reactiva el aparato productivo que esta gente destruyó, no se resuelve la pobreza, no se resuelve con Clap, la solución es trabajo digno, estable y bien remunerado», dijo.

Veamos «el lado B» de Andrés Caleca: