El comando de campaña de María Corina Machado era una fiesta desde las 6:00 de la tarde de este domingo 22 de octubre. Franelas blancas y azules, ventiladores a todo nivel para combatir levemente el calor y la humedad que se sentía bajo el toldo gigante de la quinta Bejucal.

De verdad era una fiesta. A tal punto que varios meseros de chaleco negro y camisa blanca danzaban entre las mesas y las sillas para ofrecer tequeños, agua y refrescos. Era una fiesta con ley seca, pero fiesta al fin. “Acá falta el güisqui”, dijo un periodista que hacía cobertura al evento. Pero lo que no faltaba era la risa y las expresiones de felicidad. La victoria era casi un hecho.

María Corina Machado llegó a su comando de campaña a eso de las 6:20 de la tarde. Volvía de una reunión en la sede de la Comisión Nacional de Primaria. Al entrar, sus partidarios rompieron el silencio con aplausos y con un grito al unísono “hasta el final”, lema de campaña de la ahora ganadora de la primaria opositora.

Ella accedió a tomarse fotos con sus seguidores. Hubo besos y abrazos. Pero tuvo un momento de descanso y le dijo a uno de los meseros “por favor, sírveme un café. Guayoyo, si es posible”. Se le veía cansada, pero no dejaba de sonreír y de atender a los asistentes.

Una sesión de fotos, pero todavía no celebra

María Corina Machado le dijo a sus partidarios “esto todavía no se acaba. Apenas empieza”. Ellos se rieron, después de todo consideraban que merecían celebrar, pero ella a esa hora era más cauta. “El objetivo no está logrado, todavía”, dijo a una mujer con la que se abrazó por varios segundos.

Machado saludo a cada uno de los asistentes a su comando de campaña

A Machado se le escapó una lágrima. Pero se volteó justo a tiempo para que las cámaras no la vieran. Sacó un pequeño pañuelo y atajó la gota salada. Miró a una de la meseras y le sonrió. No dijo más nada.

El personal que trabajó en el comando de campaña también quiso tomarse fotos con la dirigente

Pasaron casi dos horas para que María Corina saliera de su oficina. Aplausos, otra vez. “Hasta el final”, otra vez. Ahora, Machado invitó a quien quisiera tomarse una foto con ella a pasar frente a las cámaras. La fila se hizo eterna. Uno tras otros desfilaban ante el lente de un teléfono y los lentes de decenas de cámaras que estaban registrando el momento. “Esto todavía no es celebración”, dijo una fotógrafa.

Machado se devolvió a su oficina. Otra vez. “Yo no voy a declarar”, le explicó a los medios. Pero tenía la sonrisa de quien se sabe ganadora y está a la espera de un comunicado que lo haga oficial. En la puerta que lleva a las escaleras que dan hacia la oficina de la ahora candidata presidencial hay un retrato suyo dibujado con líneas negras. Sobre ese dibujo hay un cartel que dice “día G”. Este cartel ha estado ahí y, día a día, se le descontaba un número hasta llegar a este domingo 22 de octubre.

En Vente Venezuela esperaban con ansias este día

Afuera de la quinta un camión reproducía música imposible de distinguir estando del lado interno de la casa. Adentro, todo era cuchicheos. Voces nada claras y una pantalla que reproducía las declaraciones de Omar Barboza, coordinador de la Plataforma Unitaria.

Igual la gente no le prestaba atención a eso. Hablaban entre ellos mientras seguían desfilando los pasapalos. Los periodistas no fueron simples observadores del paso de los tequeños. El mesero sonreía y decía “ahora es que me queda trabajo”. Eran las 8:30 de la noche.

Los tequeños fueron un atractivo para la espera en el comando de campaña

La fiesta con larga espera

Los camarógrafos preguntaban una y otra vez , “¿Por dónde va a salir? ¿Dónde va a declarar?” Su equipo de prensa respondía una y otra vez: acá ella verá los resultados y afuera va a declarar. Afuera, donde estaba el camión que reproducía música indistinguible. Quizá la única noche en la que los vecinos de la parte alta de Altamira aceptarían tal escándalo. Especialmente un domingo.

A eso de las 9:30 de la noche, mientras todos esperaban algún anuncio de los resultados, el candidato César Pérez Vivas llegó al comando de campaña de Machado. Pérez Vivas le entregó una bandera de Venezuela a su contrincante y aseguró que ahora ella sería la representante de los venezolanos ante el chavismo.

El lema “hasta el final” se puso de manifiesto en la noche del 22 de octubre

Llegó la hora. A las 10:30 de la noche la pantalla se interrumpió y en la imagen se veía a Jesús María Casal escoltado por los demás integrantes de la Comisión Nacional de Primaria. Era la hora de dar resultados. El silencio se hizo presente y predominante en el patio interno de la casa. Todos a la espera de los datos para tener el desahogo tan esperado. Pero no pasó. Las declaraciones de Casal apuntaron lo contrario: todavía no hay resultados debido a que hubo bloqueos en la transmisión de los datos. La espera continúa.

Las declaraciones de Casal alargaron la espera de los asistentes que estaban confiados por la victoria

Mientras tanto, María Corina Machado seguía en su oficina junto a Freddy Superlano, que llegó cerca de las 10:00 de la noche y fue aplaudido por varias personas.

No fue sino hasta pasadas las 12:00 de la noche que se conoció el resultado. La victoria contundente de María Corina Machado significó la alegría de los presentes. Machado se abrazó con los suyos, pero también con Delsa Solórzano, Andrés Velásquez y Freddy Superlano, que la acompañaron durante este momento que oficializaba su victoria.

Machado estuvo acompañada por sus contrincantes para recibir la noticia de su victoria

María Corina Machado: este es el principio del final

Unos minutos después Machado, sus seguidores y varios dirigentes políticos se instalaron en la tarima que estaba a las afueras de la quinta Bejucal para escuchar el discurso de la ganadora y cantar el Gloria al bravo pueblo. Tanto Machado como sus seguidores entonaron la consigna que han establecido: hasta el final. Pero ahora, Machado agregó que este es el principio del final y fue enfática al decir que en 2024 desalojarán a Nicolás Maduro de Miraflores.

La juventud de Vente Venezuela alentó a María Corina Machado en todo momento

La ganadora de la primaria opositora recordó que este triunfo es apenas el comiendo de un largo camino

La militancia de Vente Venezuela, principalmente la juventud, se mostró sumamente conmovida con las palabras de Machado y manifestó su apoyo a ella y otros organizadores del partido.

Machado dijo que empezará a trabajar desde esta misma semana

Los fuegos artificiales le quitaron la calma a la noche caraqueña, mientras María Corina Machado aseguraba que su nueva campaña inicia este mismo lunes 23 de octubre.

