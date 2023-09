Un falso Carlos Andrés Pérez llama a votar por el candidato a la primaria de Acción Democrática (AD) Carlos Prosperi. La imagen del fallecido expresidente venezolano, recreada con inteligencia artificial, generó polémica en las redes sociales donde ambas figuras dieron de qué hablar.

El video establece un precedente en cuanto al uso de este tipo de tecnología para hacer campaña electoral en el país y es lo que los expertos llaman un “medio sintético”; es decir, “contenido visual, auditivo o multimodal que ha sido modificado o generado comúnmente a través de inteligencia artificial”.

A medida que las herramientas para crear contenido sintético se vuelven cada vez más accesibles, su impacto potencial también aumenta. ¿Cuáles son las implicaciones?

“La inteligencia artificial puede ser usada para bien o para mal, al igual que la prensa. Las consideraciones éticas son las que van a determinar las prácticas al final de cuentas”, afirma la experta en comunicación política María Alexandra Semprún.

La politóloga y antropóloga no ve un problema de desinformación en el video que considera una pieza propia de campaña que busca influir en el electorado.

“Nosotros, los latinos, estamos desacostumbrados al uso de figuras públicas con fines humorísticos o fines de divulgación, pero hemos visto que en países como Francia y Estados Unidos se desmitifica un poco a los héroes”, explica.

Esta es la razón que explica el rechazo o desagrado que expresaron tanto dirigentes históricos de AD como jóvenes militantes. Por supuesto, también hubo interacciones positivas y el video se compartió y reprodujo miles de veces en la red social X.

Carlos Andrés Pérez, una figura emblemática, respalda a Carlos Prosperi como la esperanza de un mejor futuro para Venezuela. ¡@ADemocratica es la respuesta! #CapConProsperi pic.twitter.com/97nkm3vEXx — Soley Zambrano (@ZambranoSoley) August 29, 2023

En su opinión, la estrategia política detrás de la pieza es “lograr recordación”. “Posiblemente no estaríamos hablando de Pérez y Prosperi, figuras que no coincidieron políticamente en el tiempo por sus diferencias de edad, si no lo hubieran publicado”, expone.

Semprún argumenta que el equipo de Prosperi “cumplió su objetivo porque consiguió difusión con una propaganda en la que no tuvieron que invertir mucho dinero ni esfuerzo y, lo más importante, consiguió ligar al candidato a la tradición de AD”.

Por ser una figura fallecida y por la mala calidad de la simulación el riesgo de desinformación disminuye. “La creación no es perfecta, solo al oírla y verla sabes que Carlos Andrés Pérez no hablaba con ese ritmo, que era un hombre muy dinámico, con gestos ágiles y la IA no logró emular esa emoción”.

El director de la red de Cazadores de Fake News, Adrián González, coincide en que el video no responde a una operación de influencia para desinformar.

“Es claro que es propaganda y que es IA. Lo que llama la atención es la parte en la que Pérez manifiesta su total apoyo a Prosperi, eso es lo más delicado del video en el sentido de que es un engaño porque pone palabras en su boca que no dijo, ahí raya el límite de lo ético, hay que ver si la familia de Pérez está de acuerdo con esto”, expresa.

Destaca lo mal logrado que está el video pues esto hace improbable el engaño. “Se nota mucho que es un video manipulado”, subraya.

Amenazas de la IA como herramienta política

Los riesgos que identifica González son el uso de este tipo de tecnología para desinformar, engañar y generar odio. “El peligro está en el uso malicioso. Es importante que las personas comprendan que esta tecnología existe, que ya la están utilizando en muchos países como México, Ecuador y ahora Venezuela”, manifiesta.

Menciona como ejemplos a los candidatos Jan Topic, en Ecuador, y Xóchitl Gálvez, en México, casos que confirman el uso cada vez más común de IA en campaña.

El comunicador y doctor en Ciencia Política Andrés Cañizález destaca un elemento clave para responder por qué los simpatizantes de Prosperi escogieron a Pérez.

Además de ser una destacada figura de la política venezolana, “Pérez tiene mejor recordación entre la gente que Chávez”, señala.

“En una hipotética elección donde se enfrentan CAP y Chávez, el primero saldría mejor, según una encuesta de Delphos. Claro, es un juego de política-ficción, pero por ahí va la cosa, en el imaginario de la gente ha salido reivindicado después de estas dos décadas de destrucción y, obviamente, asociar su figura a Prosperi apunta a ampliar la base de apoyo del candidato”, explica.

El estudio de opinión al que hace referencia es de junio de 2023 y fue presentado durante el evento de Prospectivas Políticas que promueve el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

En cuanto a los límites éticos, Cañizález comenta: “Estamos caminando en un terreno nuevo, pero es clave que, aun en un contexto de campaña electoral, se informe a la audiencia que se trata de un contenido creado con IA, que haya una política de transparencia para no confundir al público que no está tan informado”.

La organización Partnership on AI elaboró unas Prácticas Responsables para Medios Sintéticos que hacen énfasis en adoptar medidas para proporcionar mecanismos de transparencia a quienes crean y distribuyen este tipo de contenido.

También mencionan la necesidad de garantizar que el consentimiento informado fue otorgado por la persona creadora y las personas representadas en el contenido sintético que será compartido.

Para leer más sobre estas buenas prácticas, te recomendamos dar clic aquí.

