La estrategia de la oposición se desgastó, dijo Ricardo Sucre Heredia

Para el politólogo Ricardo Sucre Heredia es evidente que ya finalizando 2019, la estrategia de la oposición se desgastó al no lograr la salida rápida de Nicolás Maduro del poder como lo prometió en enero al asumir Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

En entrevista del programa #ConLaLuz, que realizó la directora general de Efecto Cocuyo Luz Mely Reyes, el analista dijo que uno de los fallos fue el enfoque hacia los militares a quienes primero les propusieron una amnistía, que dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) no la consideraron como necesaria; segundo porque les hicieron ver que la entrada de la ayuda humanitaria era una obligación para abandonar a Maduro y la que duró menos tiempo, pero que consideró como más importante, era la de mostrar la visión de la Asamblea Nacional hacia el sector militar.

“La lógica del quiebre no ha dado el resultado que se espera y eso se buscó desde enero”, dijo Sucre Heredia al referirse al tema militar para forzar el abandono del poder de Maduro. Y añadió que “habían prometido una lógica de un resultado rápido y eso no ha ocurrido. Ha habido una especie de actuar en círculos, porque cuando se agota un plan se vuelve a otro que no ha funcionado y eso provoca un desgaste. Es una estrategia que no es capaz de producir los resultados que busca, por ejemplo, la salida de Maduro por una crisis dentro de su gobierno; en ese sentido creo que hay un desgaste”, recalcó.

Dijo que en este momento el chavismo se siente fortalecido y por eso Maduro habla de forma positiva de la dolarización, porque ha logrado mantenerse pese a las presiones internacionales y ve a la oposición debilitada, lo que a su juicio a pesar de ser positivo para ese sector, también es una debilidad porque “Maduro siempre se ha sobreestimado”.

“El gobierno vio la posibilidad de una estrategia tipo Maduro, es decir desordenada pero que allí va y así se lo dijo a José Vicente Rangel cuando habla de que va mejorando la situación económica”, resaltó en la entrevista.

El caso Bolivia

Al comparar o hacer un paralelismo con lo que ocurre en Bolivia, Sucre Heredia dijo que en el país andino los diversos factores se fueron reagrupando en contra de Evo Morales, quien desde 2011 comenzó a tener quiebres por quienes lo apoyaron, y con una “clase media indigenista” que mejoró su posición y no vio satisfechas algunas demandas. Estos factores fueron aprovechados por sus opositores para acumular fuerzas.

Recalcó que junto a esto, el catalizador fue el acudir a un proceso electoral. “Esa sociedad (boliviana) vio que Morales quería quedarse y cuando se vieron las fallas electorales (por el informe de la OEA), Evo pensó que la crisis lo podría favorecer pero calculó mal”.

Analizó que los militares en el caso boliviano actuaron no por un quiebre sino como una corporación. En principio se “hicieron los locos” pero al ver la situación en contra de Morales le pidieron la renuncia.

Sucre Heredia añadió que en cambio, en Venezuela la oposición actúa “siguiendo un guión” que cuando no funciona provoca el desgaste.

Reto de la oposición

Al ser consultado sobre el reto para la oposición en 2020 dijo que deben decidir si participar o no en las elecciones parlamentarias. Para el politólogo es necesario participar, pero la gran discusión es cómo lograr que venzan la corriente que desde 2017 favorece la abstención y después si participan, cómo poder cambiar lo que ocurrió en 2015, cuando a pesar de ser mayoría no pudieron ejercerla por el bloqueo del chavismo al Poder Legislativo.

“Trataría (si soy la oposición) de buscar las mejores condiciones, pero tendría que negociar con el gobierno cosas que deben ir asociadas a esa elección. Si ganamos en 2020 como se ganó en 2015… con una mayoría llamamos a una elección presidencial”, dijo y agregó que “tienes que lograr que algo pase, si eso es ir a tu elección y lograr tu estrategia, ver si buscas el revocatorio o las presidenciales, ir construyendo el clima para eso”.

Antes de eso recomendó varias acciones: los partidos se deben fortalecer en estructura electoral; dentro de la oposición coordinar mejor la estrategia; hacerle llegar las críticas a Juan Guaidó y retomar de la Mesa de la Unidad Democrática las instancias de discusión.

En el campo del chavismo está buscando que se llegue a las parlamentarias con el mejor escenario posible para ellos. Y si no pueden obtener la mayoría, quedar lo mejor posible que en 2015, pero evitando las presidenciales porque “se siente más fuerte”.