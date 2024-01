La casa azul de Bobare donde se venció el miedo

En la población larense, a 33 kilómetros al nororiente de Barquisimeto, tres familias prestaron sus viviendas para que sirvieran como centros de votación en la elección primaria de la oposición, el 22 de octubre de 2023. Carmen Carucí, una de las anfitrionas, asegura que ni ella ni sus vecinos tienen miedo a eventuales represalias del oficialismo.

Un entramado de alambres atados a varios troncos de árboles bordean esa pequeña vivienda rural. Por fuera está pintada de un azul luminoso que contrasta con las ventanas blancas. En el caserío El Cartero, en Bobare, a 33 kilómetros al nororiente de Barquisimeto, hay poca brisa, pero algo de ella fluye por el corredor techado ubicado en la fachada. Justo allí se instaló un centro de votación para la elección primaria de la oposición, el 22 de octubre de 2023.

Las casas de El Cartero están separadas por amplios patios de tierra, una tierra árida que solo deja crecer cujíes. Para que florezca una cayena, se requiere mucho cuidado de quien la siembre. Las pocas flores que se ven destacan en el paisaje. El solazo que pega durante la mayor parte del día hace más agobiante andar por esos espacios polvorientos, excepto para las cabras que andan sueltas. Sin embargo, los vecinos van y vienen, pues en esa casa azul también hay una pequeña bodega.

Al frente de esa casa azul, que es su casa, Carmen Carucí cuenta por qué la prestó para el evento electoral mediante el cual se escogió a María Corina Machado como candidata unitaria de la oposición para los comicios presidenciales de 2024.

Sentada en una silla plástica, al lado de una pila de sillas idénticas que se usaron para recibir en su casa a los votantes el 22 de octubre, Carmen comienza por lo más obvio: era necesaria la colaboración de la ciudadanía organizada, pues fue un evento electoral sin intervención del Consejo Nacional Electoral y autogestionado por quienes aspiran a un cambio en la conducción política del país.

Carmen Carucí fue una de las “amas de casa-anfitrionas” de la elección primaria de la oposición, el 22 de octubre de 2023.

Carmen es una mujer de 55 años de edad delgada, piel bronceada y hablar sereno. Parece tener claro que todo proceso electoral implica una contienda que, en algunos casos, se torna aguerrida. Sin embargo, también parece tener claro que votar es un derecho y que lo ideal es que se ejerza con libertad y paz.

Lo segundo que destaca es que ella y su familia vencieron el miedo: “En procesos electorales pasados, recibimos visitas de colectivos o de simpatizantes del chavismo que recorrían toda esta zona en camiones o motos. Nos identificaban como opositores y nos insultaban, pero eso no pasó de meras intimidaciones. Por otro lado, siempre amenazan con que nos van a quitar la bolsa Clap, de modo que ya estamos acostumbrados”.

Cafecito en la mañana y celebración en la noche

Días antes del 22 de octubre, la casa de Carmen se llenó de gente. Familiares, vecinos y promotores locales de las primarias se sumaron para acondicionar el lugar, como quien organiza una fiesta y se esfuerza en atender lo mejor posible a las personas invitadas. Además, todo el mundo en El Cartero se conoce.

Muy temprano estaba listo el café para ofrecerle a las primeras personas que acudieron a votar. A las 7:30 am comenzó la jornada sin contratiempos. En total, 474 personas acudieron a ejercer su derecho al voto en la casa de Carmen.

Las papeletas electorales se agotaron antes de las 4:00 pm, pero todavía había gente en cola. Los organizadores consiguieron las papeletas que faltaban en un centro de votación en el caserío Pavia, a unos diez kilómetros de El Cartero. Se acordó una prórroga y el cierre de las mesas fue a las 5:30 pm.

Inmediatamente comenzó el conteo de votos. “María Corina Machado, María Corina Machado, María Corina Machado…” El nombre de la candidata se repitió hasta alcanzar 94% de la votación, según confirmó después la Comisión Nacional de Primaria.

Lo que quedaba por hacer era celebrar. La gente reía, gritaba, se abrazaba. Algunos comenzaron a corear el lema de Machado: “Hasta el final”, como una reafirmación de su compromiso de seguir trabajando organizadamente en favor de un relevo presidencial en 2024.

Ahora la vivienda de Carmen es más concurrida que antes. Esa casa azul de Bobare se convirtió en un símbolo de organización ciudadana en defensa de sus derechos.

Por el bien del país

Israel Torrealba, militante del partido Un Nuevo Tiempo, uno de los líderes comunitarios que promovió la participación de los electores en las elecciones primarias en Bobare, relató cómo se organizaron: “Nosotros, con mucho tiempo de anticipación, fuimos casa por casa para informar a las personas: dónde, cómo, cuándo y por qué tenían que participar ese día. Les hablábamos de la importancia de participar en las primarias de la oposición, más que todo, por la crisis del país”, comentó Torrealba.

Cuenta que les hablaron “muy claro” a los vecinos, que debían trasladarse por sus propios medios ya que no contaban con vehículos ni gasolina para trasladarlos hasta los centros de votación.

Torrealba afirma que la principal motivación que tuvieron los bobareños fue la situación social y económica insostenible. “Ya no se trata del miedo, no se trata del control, no se trata de esconderse… Se trata del bien para el país. Todas las personas manifestaban en la cola que quieren que regresen sus familiares, hijos, amigos, conocidos que han huido del país por falta de oportunidades.. Esta situación ha dividido a las familias” destacó.

Una segunda motivación para votar sin miedo, prosiguió Torrealba, es la falta de empleo. La jornada del 22 de octubre también fue una oportunidad para identificar problemas comunes. “Muchos de los que se movilizaron para las primarias expresaban su deseo de ganarse el sustento económico por sus propios méritos y no depender de lo poco que ofrece el gobierno, por ejemplo a través de los Clap. Los problemas de la comunidad marcaron el norte para que los vecinos participaran activamente” sentenció.

“Somos gente humilde, pero tenemos conciencia política. Queremos un cambio para nuestro país y por eso decidimos colaborar con esta jornada”, dijo Torrealba, quien aseguró que recibió el apoyo de sus vecinos y de los partidos políticos que conforman la alianza opositora.

10,97 % del electorado

Bobare pertenece a la parroquia Aguedo Alvarado del municipio Iribarren. Según la Comisión Nacional de Primaria, en esa parroquia 17.325 personas estaban habilitadas para votar el 22 de octubre de 2023 y efectivamente votaron 1. 902, lo cual constituye 10,97% del electorado.

En Bobare se requerían cinco centros de votación nucleados, tres de los cuales fueron casas de familia, como la de Carmen. Dicho de otra manera, la contribución de la ciudadanía organizada trascendió la simple participación de las personas como votantes, pues en muchas de ellas se erigieron como organizadores, como propietarias del derecho al sufragio.

“El gobierno nos tiene abandonados. Queremos un cambio y estamos dispuestos a luchar por él. Uno está ganado para la batalla, no tuvimos miedo y salimos a votar; incluso militantes del partido de ellos también salieron a votar. Es que no aguantamos más”, expresó Juan Alberto Camacaro, habitante del caserío El Buchal.

Lourdes Mendoza de Semprum, vecina de la comunidad Altos de Durigua, ubicada en la vía hacia Bobare, abunda en razones para procurar un cambio político por la vía de los votos: su pensión no le alcanza ni siquiera para alimentarse y sobrevive con la ayuda de familiares y vecinos.

La falta de suministro continuo de agua potable es una calamidad en Bobare y mucha gente en otros lugares de Venezuela sabe de la existencia de este remoto pueblo de Lara por las constantes protestas que han emprendido sus habitantes en demanda de agua.

Los pobladores de El Cartero construyeron una laguna artificial para paliar la escasez de agua en la zona.

Lourdes recuerda que la escasez de agua se agudizó en 2009, durante la gestión de Carmen Meléndez al frente de la gobernación de Lara: “Nos llegaba un camión cisterna una sola vez al mes”. Para una mujer de 65 años de edad resulta muy pesaroso cargar agua en recorridos de hasta tres kilómetros.

La otra casa azul

El entusiasmo de los bobareños no disminuiría ni siquiera con el “castigo” que le atribuyen al alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes: inmediatamente después de las primarias suspendieron el Transguaro, un sistema de transporte público que cubre la ruta entre Bobare y Barquisimeto.

“El alcalde nos quiere castigar por haber votado por la oposición”, dijo Wilsson Sierra, otro habitante de Bobare. “Pero nosotros seguiremos votando y participando hasta sacar este gobierno que nos tiene abandonados”, añadió

Sierra expresó su satisfacción por haber contribuido con el proceso electoral y dijo que espera que el resultado sea respetado por todos los sectores: “Estamos cansados de tanta crisis y violencia. Queremos un futuro mejor para nuestros hijos y nietos. Por eso votamos por la candidata que creemos que puede sacar a Venezuela adelante”.

En Bobare hay una construcción muy particular. Para quien no conoce la zona resulta difícil identificar qué es aquel local desolado con un par de ventanas rojas cerradas. Parece otra bodeguita, pero venida a menos. También está pintada de azul, pero no es el azul luminoso de la casa de Carmen Carucí; tiene un tono que se ha tornado grisáceo, quizás, por años de descuido. Allí se lee: “Maduro presidente”.

Otra casa azul de Bobare muestra el desgaste del oficialismo

Este es un trabajo colaborativo entre Efecto Cocuyo y Crónica.Uno.

