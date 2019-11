Justicia transicional aguarda por el cambio político para entrar en acción - Efecto Cocuyo

La justicia transicional, entendida como el conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas por un país como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos ocurridas durante un período de conflicto, no es en Venezuela una idea difusa. Organizaciones civiles y diputados de la Asamblea Nacional (AN) aseguran que el proceso ha ido tomando forma, presto para entrar en acción cuando ocurra el cambio político.

Durante el foro Chevening de Justicia Transicional que tuvo lugar este 21 de noviembre en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) de La Castellana, el director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, y la presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la AN, diputada Delsa Solórzano, afirmaron que ya existen proyectos de ley diseñados, manuales y definiciones listos para ser utilizados cuando llegue el momento, así como una recopilación de testimonios y asistencia a víctimas en marcha.

“Desde la comisión, con el apoyo de las universidades, del Centro de Derechos Humanos de la Católica, con las ONG como Paz Activa, estamos procurando multiplicar nuestro trabajo porque para nosotros es fundamental que el proceso de transición que tiene una ventaja con respecto a otros en el mundo, es que hemos tenido tiempo para prepararnos y lo estamos haciendo desde ya, y no como agarró a otros países como Alemania que un día cayó el muro de Berlín por un error de un funcionario y no sabían qué hacer”, expresó Solórzano.

No es impunidad

El cómo será encausado, a cuáles delitos se les dará prioridad, cuánto durará, qué período de conflicto será tomado en cuenta – se ha propuesto desde 1998 – y cuáles medidas de reparación serán adaptadas dependerá, de cómo se produzca el cambio político en Venezuela, según se aclaró. Lo que sí recalcaron los ponentes en el evento es que no se traduce en impunidad para los perpetradores y que necesitaremos apoyo internacional.

“Quizás sea una justicia dilatada pero llegará, por eso se vincula a la impunidad, la ventaja es que los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero yo veo más una impunidad temporal no absoluta, quizás los violadores de derechos humanos gocen de una carta blanca por un tiempo pero no durará toda la vida”, advirtió Cedeño.

Consultado por Efecto Cocuyo sobre la exigencia de justicia de una sociedad venezolana polarizada por el conflicto político, el sociólogo recalcó que la percepción de las víctimas de violaciones de derechos humanos es distinta a la de la población en general que vive en el país y la de los migrantes. En razón de ello, afirmó, quienes piden sangre, castigo y cárcel para los perpetradores no son víctimas necesariamente.

“No es impunidad, es un mecanismo de justicia para quienes han sido víctimas de violación de derechos humanos en Venezuela, es un gran reto que la ciudadanía comprenda que cuando hablamos de justicia transicional se trata de una necesidad imperiosa para poder salir de la situación de conflicto o de dictadura y llegar hacia la democracia. Es imprescindible este tipo de justicia como mecanismo para alcanzar la paz y la reconciliación del país”, añadió Solórzano, quien tuvo una breve intervención en la actividad.

Pero más que buscar el castigo de los culpables resaltaron la importancia de enfocarse más en atender y resarcir a las víctimas que quedan desprotegidas, lo cual no implica necesariamente compensaciones económicas sino reconocimiento y restitución de derechos perdidos.

La garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos a través de un cambio estructural que pasa por reformas en el sistema de justicia y las leyes, entre otras, fue considerada esencial como mecanismo de reparación también hacia las víctimas y como base sólida para que la justicia transicional tenga éxito.

Inclusión

El foro contó con las ponencias de la psicólogo y coordinadora de Psicodiáspora, Cristal Palacios sobre el rol de las diásporas en los procesos de construcción de paz y justicia transicional, con el fin de que los migrantes sean tomados en cuenta; de la investigadora Noemí Pérez sobre el Acceso de las mujeres a la justicia transicional, centrada en la discriminación que suelen sufrir, además de la de Luis Cedeño: ¿qué pueden esperar las víctimas de la justicia transicional?.

El evento contó además con la participación del decano de la Facultad de Derecho de la Ucab, Salvador Yannuzzi, del embajador del Reino Unido en Venezuela, Andrew Soper y de expertos en justicia transicional de Naciones Unidas y Colombia. Estos últimos abogaron porque Venezuela logre un proceso exitoso que conduzca a la paz y reconciliación del país.

Por su parte el embajador Soper dijo que si bien no le corresponde opinar sobre la ejecución del proceso en nuestro país, apuesta a que la solución al conflicto político sea el resultado de unas negociaciones creíbles entre los involucrados que conduzca a “elecciones libres para el restablecimiento de la democracia”, por lo que las soluciones corresponden a los venezolanos.

Fotos de Mairet Chourio