Hacer guerra de culpas dentro del interinato para decir que todo salió mal no está bien, afirma Julio Borges #ConLaLuz

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Para el dirigente Julio Borges, que el gobierno interino haya cesado sus funciones era algo ya cantado desde hace tiempo. Asegura que no había necesidad de hacer «tanto ruido» por una situación que se «sabía que venía», cuando, para él, lo principal era «relanzar un movimiento importante en Venezuela».

«El esquema del gobierno interino esta cumpliendo cuatro años, muchísimos años y lo lógico era que se pudiese rediseñar, pero no sucedió y salió por la puerta de atrás de alguna manera», dijo el vicepresidente de estrategia y comunicación del partido Primero Justicia, entrevistado por la periodista Luz Mely Reyes en su programa #ConLaLuz.

Borges, quien fuera representante diplomático de la instancia encabezada por Juan Guaidó , piensa que en los actuales momentos el respeto hacia el interinato y la oposición en general se perdió; y que cada día se pierde más con todo ese ruido generado en las últimas semanas.

«Todo el mundo estaba claro que se debía cerrar ese ciclo, el del gobierno interino», zanjó durante su conversación este 17 de enero con la directora general de Efecto Cocuyo.

Para él, el interinato fue un «tesoro» que se le entregó a Guaidó durante dos años, algo que, asegura, no se aprovechó y se desvió de manera irregular.

Indicó que parte de eso que sucedió lo refleja en un libro que recientemente publicó, de la mano de la Editorial Dahbar: “La patria que viene”, que refiere esas fracturas de la fractura de la oposición y el fin del interinato.

«Me explico mejor: en el año 2021 hubo una reunión en Bogotá; luego en el 2022 hubo dos reuniones más en Panamá, allí estaban todos los partidos políticos que conforman la Plataforma Unitaria. Allí se acordó lo que hay ahora. Después de cuatro años, hasta la relaciones estaban con cortocircuito y ya no habían ni reuniones. Se veía que había que cerrar un ciclo y prepararnos para uno nuevo», reveló en la entrevista.

Respondió a Leopoldo López

Acerca de lo que su excompañero de partido, Leopoldo López, dijo la semana pasada sobre esa disolución del interinato y las acusaciones que sobre él y otros dirigentes de la Unidad hizo, Borges se mostró asombrado y las calificó de «absurdas».

«Yo creo que estuve contando las distintas acusaciones que hizo Leopoldo, no solo contra mí, sino en contra de toda la unidad, y en total fueron como 14 en todos los temas. Es algo que lo lamento porque siento que el país también lo repudia. La manera en que él ha hecho esto es absurda. Después de cuatro años el viene a decir una cantidad de cosas que el país sabe que han sido distintas», dijo.

Cree que lo expresado por López debe ser «repudiado» por todo el mundo, pues asegura son situaciones con intenciones malsanas. «Hay que rechazar todo lo que ha sido este proceso de los últimos días de manchar y señalar culpas. Venir, después de cuatro años, a hacer una guerra de culpas para decir que esto salió mal, me parece que no está bien y no está a la altura de quien pretende ser líder», señala.

Elecciones y diálogos que unan

Julio Borges, preguntado sobre el tema de las conversaciones con el Gobierno de Maduro y el venidero proceso electoral presidencial de 2024, respondió que en los actuales momentos urge una reconstrucción de la fuerza y tener como meta fija una elección primaria que pueda hacer que el pueblo llano quiera unirse y votar.

«Debemos lograr unas elecciones o elegir a un líder que demuestre que es capaz de vencer a la dictadura. Se debe ganar legitimidad y confianza», dijo.

Borges asegura que el plan de lucha tiene una primera parada de presionar en México, con la finalidad de «fortalecer la unidad» y consolidar la Plataforma Unitaria para tener unas primarias acordes con los tiempos que se viven.

«Primero hay que cerrar una etapa, pero hay que debatir las cosas que hayan dejado dudas, todo el tema de los activos y cómo no repetir errores en un clima de respeto e institucional», añadió.

A la pregunta de si las primarias son suficientes para rescatar la unidad, dijo: «No son suficientes, pero son absolutamente imprescindibles. No se trata de que nos salve un Superman, si no tener un líder con la moral que se necesita».

Vea el programa completo: