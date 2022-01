El dirigente opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por una parte de la comunidad internacional, considera que la victoria en Barinas debe ser usada para reunificar a los sectores de oposición.

“Debe servir para fortalecer a la alternativa democrática, para fortalecer la posibilidad de un acuerdo integral en Venezuela, para enfrentar la posibilidad de una elección presidencial adelantada o de un referendo revocatorio”, manifestó en una rueda de prensa ofrecida este lunes 10 de enero.

En su opinión, el triunfo del abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática, Sergio Garrido, en la cuna del chavismo, “es una lección de resistencia, de ejercicio de mayoría, coraje, unidad, desprendimiento y humildad” de la dirigencia política.

Afirmó que “lejos de los egos, la unidad opositora recuperará la democracia”.

Revocatorio

Sobre la posibilidad de activar el referendo revocatorio, Guaidó señaló que es una decisión que debe tomarse por consenso y que la mejor forma de invocar el mecanismo es “a través de un acuerdo integral que pase por garantizar condiciones de competitividad”.

“¿Ir a votar para salir de Maduro puede ser una herramienta de lucha?, hoy no hay duda de eso. El reto que tenemos es cómo activar ese proceso, cómo lograr condiciones y unificar a la alternativa democrática (…) Nos toca tomar esa decisión en unidad”, dijo.

Acuerdo integral

Durante su intervención reiteró la disposición de la Plataforma Unitaria de reanudar el proceso de negociación para alcanzar un acuerdo integral que facilite una salida pacífica a la crisis política.

La negociación se mantiene “congelada” luego de que el oficialismo se levantó de la mesa en protesta por la detención y extradición a Estados Unidos del empresario Álex Saab, quien el oficialismo identifica como representante diplomático de Venezuela.

Quiebre y elecciones

Guaidó aseveró que la ruta electoral y la tesis del “quiebre” no son distintos. A pesar de que en el pasado el partido Voluntad Popular, en el que militó, promovió la abstención argumentando que no había condiciones electorales, el político hoy subraya la utilidad del voto, aunque advierte que por sí solo no es suficiente y debe combinarse con la protesta.

“No es diferente la ruta electoral a lograr que a lo interno del régimen reconozcan su derrota. Cuando decimos quiebre nos referimos al reconocimiento a lo interno de una dictadura de que es necesaria una transición, eso pasa por organización, unidad, propósitos claros y construir la mayoría. Lo que no voy a hacer es dejar que nos encajonen en unas tesis políticas que buscan segmentarnos”, señaló.