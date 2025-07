El jefe del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jorge Rodriguez, advirtió nuevamente que los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Diego Bautista Urbaneja (Lechería, Anzoátegui), considerados bastiones opositores, pasarán a ser gobernados por alcaldes del chavismo a partir de los comicios municipales fijados para el 27 de julio

“Vamos a ganar Lechería, Chacao, Baruta, El Hatillo. Después no digan que no se los advertimos. La gente pensará de una manera, pero ven que ellos aparecen solo en elecciones; de resto no aparecen para atender a los barrios populares que también los hay en esos municipios”, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional (AN).

Tildó al actual alcalde de Baruta, Darwin González, de Fuerza Vecinal, de “vago” y que frente a su “mala gestión”, el electorado votará por quien cree resolverá los problemas de las comunidades. Al ser consultado porqué está tan seguro de que el Psuv ganará esos gobiernos locales, respondió:

“Diganme una sola obra en Baruta, El Hatillo, Chacao, Urbaneja. Todo lo ha hecho el gobierno bolivariano, La gente está cansada. Lo primero que harán nuestros alcaldes electos es ir a retirar los afiches de esos gordos panfletuos de esos municipios”, dijo.

Indicó que en esta última semana de la corta campaña electoral (14 días), que cerrará el jueves 24 de julio, los abanderados del Psuv a las 335 alcaldías “rematarán” con actividades de calle en todo el país. Rodríguez mencionó que la orden de no pegar afiches para no ensuciar las calles fue “cumplida” y que la campaña se ha enfocado en el contacto cara a cara con la gente.

“Que el 27 de julio sea el inicio del nuevo estado de bienestar. Lo peor ya pasó, los ataques fueron superados por Nicolás Maduro. La gente empieza sentir que dejamos atrás los momentos más difíciles, que han empezado a sanar las heridas de las sanciones”, agregó.

Negociaciones con EEUU

El también jefe de las negociaciones de Maduro, advirtió igualmente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, – a quien tildó de “rata” y “asesino” – que “pagará” por el maltrato a los 252 migrantes venezolanos que estuvieron privados de libertad en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Lo señaló de obstaculizar hasta el último minuto el despegue de los dos aviones con los migrantes que llegaron a Venezuela el pasado viernes 18 de julio, producto de un acuerdo con el gobierno estadounidense, a cambio de excarcelar a diez norteamericanos y 80 presos políticos venezolanos, que hasta este lunes 21 de julio van aproximadamente 48 personas excarceladas, según la data de Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón.

“Canje al costo que fuera, dijo Maduro. Al costo de liberar terroristas que vinieron a hacer daño”, reiteró.

Sobre las negociaciones en sí, Rodríguez no dio mayores detalles, pero dijo que las conversaciones con EEUU fueron “pospuestas” varias veces porque surgieron propuestas “sobrevenidas” o “cosas raras”, de última hora, que “algún día se sabrán” y ante las que, subrayó, Miraflores no cedió y prefirió esperar.

Aseguró que “siempre” hay negociaciones con EEUU y que están dispuestos a recibir “con cortesía y honestidad” a cualquier funcionario de la administración de Trump que quiera venir a Venezuela a conversar con el gobierno que, recalcó, es el de Maduro. A su juicio, la oposición, representada por la Plataforma Unitaria Democrática y el liderazgo de María Corina Machado ya no existen.

“Los gringos están buscando un nuevo liderazgo opositor para reanudar las conspiraciones, porque que está se acabó. Saquen a quien quieran sacar, los vamos a derrotar otra vez”, dijo.