Jesús Castellanos: Consulta popular en Miranda viola universalidad del voto - Efecto Cocuyo

El chavismo ensaya una nueva elección sectorial en Miranda. Se trata de una consulta popular que busca aprobar la transferencia de recursos (provenientes de las multas de la Ley de Convivencia) a las comunas sin que sea necesaria la autorización previa del Consejo Legislativo y los concejos municipales.

Para el proceso que asiste el Consejo Nacional Electoral (CNE), y se realizará el 1 de diciembre únicamente en esa entidad, “se habilitaron 824 centros electorales ubicados en las 295 comunas”, según el gobernador Héctor Rodríguez.

Los centros de votación también fueron nucleados (electores fueron reagrupados) dentro del territorio de cada comuna. Lo que es excluyente y viola la universalidad del voto en opinión del politólogo y exasesor del CNE, Jesús Castellanos.

“Si bien los mirandinos pueden participar, la consulta se desarrolla bajo un concepto que no todos legitiman (comuna) y del que además muchos no forman parte pues no están inscritos y por ende son ajenos a materias como las escogencia de sus autoridades (consejos comunales) y las decisiones que se adoptan, las cuales son facultades exclusivas de sus miembros”, explica.

La figura de comuna fue rechazada por los venezolanos en el referendo constitucional de 2007. Sin embargo, fue impuesta por la Asamblea Nacional chavista con la aprobación de una Ley orgánica en 2010.

Son instancias que aunque se presentan como expresión del “poder popular”, en el marco de la democracia participativa y protagónica, operan como comités del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Para Castellanos la consulta “es un intento del chavismo de seguir sectorizando los procesos electorales, desvirtuando el concepto de elección universal y acercando al sistema electoral venezolano al cubano”.

En Cuba la nominación de los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional proviene de listas que crean las Asambleas Municipales y las “organizaciones sociales y de masas” controlados por el Gobierno. Es decir, no existe libertad para postularse y para elegir porque la oferta electoral es controlada desde el inicio por el partido de Gobierno, el único que existe en la isla.

El oficialismo replicó un sistema similar en 2018. En los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Nicolás Maduro impuso la elección de 168 constituyentes en ocho sectores que él escogió.

“Cuando se establecen diferenciaciones en el ejercicio del sufragio se trasgreden las máximas de que todos tenemos derechos al sufragio y en igualdad de condiciones. Con la sectorización se busca fortalecer a sectores afines y/o aliados al chavismo”, agrega el analista.

Psuv prueba maquinaria

Castellanos sostienen que el Psuv no solo busca materializar el Estado Comunal sino avanzar en la eliminación de las alcaldías y medir el clima electoral de cara a las parlamentarias del próximo año.

“Héctor Rodríguez es quizás la figura más emblemática del nuevo liderazgo chavista- madurista. Con esta acción puede estar intentando demostrar que sigue en la cultura electoral al promocionar una consulta pero al lado de sus públicos, configurándola en una propuesta comuna”, sostiene.

El diseño de un proceso electoral comunal puede replicarse en elecciones nacionales, advierte el especialista. “Desde que se promulgó la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en 2009, existía el temor de que se incorporara el concepto de las comunas en la definición de las circunscripciones”.

La amenaza que refiere el profesor universitario es que las circunscripciones definidas en función del territorio de las comunas puede manipular el valor del voto para favorecer al chavismo.

Foto: Gobernación de Miranda consu