“Entiendo que el gobierno interino no tiene posibilidad alguna de impedir que el gobierno de Gustavo Petro reconozca el poder de (Nicolás) Maduro para controlar Monómeros y pensar que puede influir para que retiren la licencia Ofac es ilusorio”, afirma a Efecto Cocuyo el procurador designado por la presidencia interina, Enrique Sánchez Falcón.

El funcionario, quien forma parte de la administración de Juan Guaidó, admite que el control lo tiene el gobierno de Estados Unidos “que decidirá conforme a sus intereses, pero nunca para devolverla al gobierno interino”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que permite a la empresa de fertilizantes operar sin ser sancionada bajo la conducción de una junta ad hoc que designó Juan Guaidó.

No obstante, aunque la administración de Joe Biden reconoce a Guaidó como presidente interino, esto no significa que la revocatoria de la licencia se va a producir de concretarse el traspaso a Maduro, argumenta el exprocurador del interinato José Ignacio Hernández.

El profesor de derecho administrativo y constitucional explica que la licencia no está condicionada al reconocimiento de Guaidó como presidente interino al menos de manera expresa: “Si Petro reconoce a Maduro y éste designa a administradores nuevos, ese solo cambio no sería suficiente para que la licencia no aplique, va a mantenerse en vigor hasta que sea revocada”.

En su opinión, el gobierno estadounidense puede tomar tres decisiones si Petro reconoce formalmente a Maduro:

1️⃣ Mantener la licencia bajo los mismos términos en los que fue aprobada.

2️⃣ Imponer nuevas condiciones a la licencia que eviten, por ejemplo, que Monómeros financie al régimen de Maduro.

3️⃣ Revocar la licencia, una decisión que impactaría la agroindustria de Colombia que depende en gran medida de los fertilizantes que produce Monómeros.

“No es tan sencillo como que la licencia va a desaparecer si Maduro retoma el control de Monómeros, va a estar vigente hasta tanto no sea revocada. La licencia no es al gobierno interino sino a Monómeros”, reitera Hernández.

El nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, trabaja para que la empresa no sea sancionada si es devuelta a Maduro. El diplomático reveló que ha conversado con funcionarios norteamericanos para explicarles que si EEUU incluye a Monómeros en la lista Clinton (lista de sanciones) afectaría gravemente la seguridad alimentaria del país.

De modo que Estados Unidos también debe sopesar cómo perjudicaría una decisión de esta naturaleza su relación con el principal socio latinoamericano que tiene. A Colombia tampoco le conviene entrar en conflicto con el país del norte, pero necesita abaratar los precios de los alimentos y Monómeros es vital para esto.

Maduro tampoco gana

Hernández subraya que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela no implica que Maduro tiene la representación legal de Venezuela, al menos todavía.

Para que esto se produzca Petro o el ministro de Relaciones Exteriores deben emitir una decisión que reconozca formalmente a Maduro como presidente: “Esa sería la única decisión que de cara a Colombia haría falta para que Maduro retome el control de la empresa”.

Para ejemplificar esta situación, el abogado hace referencia al Reino Unido, país que tiene relaciones diplomáticas con Maduro (tiene un encargado de negocios designado por el oficialismo), pero reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela y por eso bloquea el acceso al oro venezolano.

“Una cosa son las relaciones diplomáticas y otra la representación legal, por lo general van juntas, pero pueden estar separadas, es inusual, pero no contradictorio”, argumenta.

“El gobierno de Petro puede restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, pero mantener el statu quo del gobierno interino en Monómeros al menos hasta que el gobierno de Estados Unidos logre una decisión que permita mantener Monómeros en caso de que la administración pase al régimen de Maduro”, agrega.

Otro aspecto que debe considerar Petro es el riesgo financiero que puede provocar Maduro al frente de la administración de Monómeros.

“Petro tiene que valorar que, aún en el supuesto de que la licencia de la Ofac se mantenga con Maduro al frente, Monómeros administrada por Maduro va a tener un riesgo financiero gigantesco porque él y buena parte de su élite está sancionada y generan riesgo reputacional”, advierte.

Responde la oposición

El integrante de la Comisión Delegada Sergio Vergara, quien es cercano al presidente interino, adelanta que ejercerán las acciones que correspondan en las instancias del Estado colombiano para preservar Monómeros.

Espera que la división de Poderes en Colombia permita que “las decisiones que tome el Ejecutivo no sean definitivas para que podamos seguir protegiendo la empresa”.

“El reconocimiento a Guaidó no lo da solo el Ejecutivo, hay otros poderes que lo han reconocido como el Legislativo y el Judicial de ese país. Entonces, al igual que lo hemos hecho en otras instancias internacionales, en Estados Unidos, en tribunales arbitrales, haremos todo lo posible por proteger el activo e impedir que Maduro ponga sus manos”, responde.

Sin embargo, el abogado José Ignacio Hernández precisa que la potestad de reconocer el gobierno de Venezuela recae exclusivamente sobre el presidente de la República: “Ni el Congreso ni la Corte Suprema tienen nada qué decir y es una decisión soberana de cada país, legalmente en Colombia no hay nada qué hacer para impedir que Petro reconozca a Maduro como presidente”, expone.

Y añade: «El único que puede representar a Venezuela en los tribunales de Colombia es el gobierno de Venezuela que sea reconocido».

Sobre la estrategia estadounidense, Vergara comenta: “No te puedo decir lo que va a hacer Estados Unidos, te puedo decir lo que hizo en el pasado. En el pasado sancionó y emitió una licencia para que la empresa siguiera funcionando porque el gobierno interino asumió la presidencia”.

“No sé qué vaya a hacer el gobierno de Estados Unidos mañana, pero tendría que cambiar su política de sanciones y hemos visto que ha pasado más de un año hablando de levantamiento de sanciones y no ha ocurrido nada porque el Estado americano funciona en términos de legalidad y de institucionalidad y no de ideología y política”, expresa.

El reconocimiento a Guaidó fue conferido luego de que Estados Unidos y otras 50 naciones del mundo consideraran que las elecciones presidenciales en las que fue reelegido Maduro no eran legales ni legítimas. A esto siguió un régimen de sanciones contra el mandatario oficialista.

Sobre el gobernante también recaen denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos y la Corte Penal Internacional determinó que existen motivos suficientes para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad bajo su admnistración.

Contradicciones de Supersociedades

El integrante de la Delegada y miembro de la comisión que investigó las irregularidades en Monómeros, José Luis Pirela, aclara que Supersociedades cambió la medida de supervisión máxima a supervisión de vigilancia, que es una categoría más moderada, y desmiente que esto tenga que ver con ceder la empresa a Maduro como afirmó el contralor Elvis Amoroso.

Pero no tiene duda de que Maduro recuperará la administración de Monómeros a corto plazo. “Es un hecho porque el presidente Gustavo Petro tiene una relación de alianza con Maduro”, manifiesta.

Sobre las declaraciones del embajador Benedetti, el opositor opina que se contradice cuando habla de un desvío “sospechoso” de la materia prima de Venezuela para elaborar los fertilizantes en Colombia luego de que Guaidó asumió el control de Monómeros.

“Maduro al perder el control administrativo de Monómeros suspendió los envíos de Pequiven a Colombia así que no se trata de una maniobra sospechosa como señala el embajador”, critica.

Al ser consultado sobre la denuncia por presuntos hechos de corrupción ocurridos en Monómeros que presentó en la fiscalía de Colombia el pasado 25 de mayo, indica: “Esas denuncias fueron admitidas y recientemente presenté una solicitud de investigación fiscal y contralora ante la Dian ( Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) que es un órgano parecido al Seniat venezolana”.

“La empresa ha estado seriamente comprometida desde el punto de vista financiero, hay dos hechos que así lo señalan: el mantenimiento de las plantas productivas de Monómeros debió hacerse en octubre de 2019 y al día de hoy no se ha hecho. En segundo lugar, Rodríguez Laprea (actual gerente) y esa junta malhechora han estado ocultando cuál es el nivel de endeudamiento de Monómeros”, cuestiona.

A su juicio, la última resolución de Supersociedades presenta contradicciones y es una medida política que busca favorecer a la actual junta directiva. “Las resoluciones que emiten las instancias del Estado colombiano son de su responsabilidad y si se asumen medidas que no están apegadas a las leyes, el Estado colombiano tendrá que responder”, concluye.