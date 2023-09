Una reunión con dirigentes sindicales y voceros de diferentes sectores del país encabezó al mediodía de este lunes el candidato Henrique Capriles, en un evento denominado La Venezuela del Encuentro.

Luego de recibir diversos planteamientos, Capriles afirmó que “quiero hablarles del salario, no de la primaria que está andando. El artículo 91 de la Constitución es el que hay que leerle al señor Maduro; establece un salario digno para los trabajadores”.

Luego agregó que desde marzo de 2022 no se sube el sueldo a este país, “¿cuál es la razón?, Subieron los ingresos petroleros, la recaudación tributaria, ¿por qué no se ajusta el sueldo? Puede ser la corrupción, puede ser un fondo que están haciendo para la campaña electoral, lo cierto es que esto no espera”, afirmó.

País lleno de carencias

La convocatoria dejó una vez más en evidencia las carencias que atraviesan los ciudadanos. El primer tema planteado fue la situación económica de pensionados y jubilados del país.

Luis Cano, representante de este sector de la población, denunció que 90% de los adultos mayores no toman su medicina porque no tienen cómo pagarla, y solicitó a Capriles que presentara su plan para atender la mejora de la calidad de vida de los mayores. El planteamiento de Cano fue compartido por Hernán Betancourt, representante del sindicato de obreros del sector educativo del Estado Vargas.

Dayana Machado, directivo de Fetraenseñanza del estado Miranda, señaló que “estamos pasando muchas carencias; queremos que los trabajadores tengamos poder adquisitivo. Soy madre soltera, me ha costado mucho sacar a mi hijo adelante porque el sueldo no me alcanza. Muchos educadores no tienen cómo ir a dar clases porque no tienen zapatos o comida.

Por su parte, Belkis Bolívar, directivo de la Federación Venezolana de Maestros, planteó que hay un déficit de 40% de docentes en el país.

“Queremos que la educación nos permita a los venezolanos echar pa’ adelante. El artículo 311 de la Constitución establece que los recursos que provienen del suelo se deben invertir en educación y salud y esperamos que usted, Capriles, lo cumpla. Sabemos que la Ley del Trabajo viola la libertad sindical; esto debe ser revisdo”, señaló.

Edgar Machado, presidente del sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital: Este gobierno tiene más de 22 años que no toca los centros educativos ni siquiera para hacerle mantenimiento. Tenemos que rescatar la educación de calidad que teníamos antiguamente.

Mauro Zambrano, coordinador del Monitor de Salud, señaló que “queremos un cambio con votos, queremos salud y bienestar para nuestro pueblo”.

