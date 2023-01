El aún presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, aseguró que, luego de la decisión de una mayoría en este Parlamento opositor de suprimir el gobierno interino que encabezaba, lo que queda es “recomponer la Unidad”.

“Nos tocará recomponer la unidad en Venezuela. La mejor herramienta que hemos tenido los venezolanos para enfrentar a Maduro, para enfrentar a la dictadura es la unidad, la unión. La hemos construido de diferentes maneras: primarias hace diez años, también la logramos para ganar el Parlamento y en el 2019 con el Gobierno interino”, dijo Guaidó en una entrevista en el Canal 24 Horas de España.

El depuesto presidente encargado añadió que, además, “la primera tarea de 2023” debe ser la reunificación de los venezolanos a través de la elección primaria que ya fue convocada y que espera “no sea saboteada por la dictadura”.

Juan Guaidó, en el #Canal24Horas: "No vamos a rendirnos […] Lo que nos queda es recomponer la alternativa democrática"https://t.co/1YKsdA9W20 pic.twitter.com/h2BgT9FUti — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 1, 2023

Sobre el proceso de negociación en México dijo que el mismo significa la posibilidad de un acuerdo, de lograr la elección presidencial que deben desde el 2018, atención humanitaria y mejora para los 7.1 millones de refugiados migrantes que tienen Venezuela.

“No hay duda de que Maduro quería literalmente mi cabeza; he sido perseguido, he sido hostigado, mi familia secuestrada y torturada en cárceles venezolanas, nuestro equipo de trabajo; hay 300 presos políticos que continúan tras las rejas hoy en Venezuela. Ahora, eso entra en el terreno de la especulación en este momento; Maduro no ha dado señales de regreso a México a pesar de que hay un avance importante”.

Guaidó aseguró al medio español que a pesar de la decisión de los tres partidos que conforman actualmente la mayoría en la Asamblea nacional (G3) la exigencia de elecciones presidenciales libres y justas “ahora cobra mucha más fuerza”.

“La decisión política de tres bancadas que asumen la mayoría del Parlamento hoy ponen en incertidumbre básicamente ante el vacío que existe en Venezuela, Maduro sigue siendo ilegítimo, Maduro es un dictador señalado por crímenes de lesa humanidad. Vale acotar que esa decisión que toma la bancada que hoy compone la mayoría, a la cual como demócrata respeto, pero debo decir que es inconstitucional: no se puede suprimir el artículo 233, no pude haber un autovacío de poder en Venezuela”, añadió.

Seguirá en la lucha, dice

Guaidó reiteró que continuará «firme, de frente y en las calles enfrentando a la dictadura de Maduro y exigiendo elecciones libres y justas para poner fin al conflicto y a la crisis en Venezuela».

“No vamos a rendirnos cuando hay entre 7.1 y 7.5 millones de refugiados, 80 % de pobreza en Venezuela, la desigualdad galopante, ausencia de servicios. Lo que nos queda es recomponer la alternativa democrática en nuestro país: hemos convocado una Primaria para reunificara. Toda la oposición y también para presionar en al exigencia de esa elección presidencial”, agregó.

Recordó que cuando habla de elección presidencial, se habla de solución, de alternativa, de la posibilidad de salir de la dictadura, de la posibilidad de recuperar la democracia.

Sobre su participación en la Primaria, Guaidó dijo que en estos momentos evalúa la posibilidad y que la decisión la tomará en los próximos días.

“Es una decisión que tomaré en los próximos días, es una alternativa que estamos evaluando, defender a los venezolanos es una vocación, no es solamente un rol circunstancial o de un cargo. Yo no entré a la política para ejercer un cargo; sino para ejercer los derechos, para cumplir con los deberes y hoy más que nunca Venezuela necesita no sólo de Juan Guaidó, sino de millones que queremos al democracia, la libertad. Estaremos evaluando en los próximos días si participaremos o no en la Primaria; lo primero que debe existir es la Primaria así al primera tarea es producir esa primaria y que no sea saboteada por la dictadura”, explicó.

Indicó que su “mejor rol será procurar la unidad, seguir sirviendo a mi país desprendido de cualquier aspiración personal”.

Con información de prensa AN 2015