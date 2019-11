Grupo de Contacto pide volver a negociaciones entre gobierno y oposición

El grupo internacional de contacto para Venezuela auspiciado por la Unión Europea (UE) instó este viernes, 1 de noviembre, a todas las fuerzas en Venezuela a anteponer los intereses del país y volver a las negociaciones para lograr una salida democrática a la crisis política, ya que el “statu quo” actual “no es una opción”.



“En un momento en el que las conversaciones facilitadas por Noruega están suspendidas y no hay señales de un proceso político serio hacia una salida pacífica y democrática de la crisis en Venezuela, el grupo de contacto internacional recuerda que el ‘statu quo’ no es una opción”, indicó el grupo en un comunicado.



Esta formación instó a todas las partes a “anteponer el interés de la nación por encima de otras consideraciones y volver a una negociación creíble, representativa y seria basada en la agenda original y las últimas propuestas puestas sobre la mesa por Noruega”.



A su juicio, la crisis “no se resolverá sin elecciones democráticas, respeto de los derechos de la Asamblea Nacional y el retorno a un sistema de control y equilibrio”.



El grupo alertó en concreto de que los costes para la población civil causados por la “continua erosión de la democracia y del Estado de derecho, la represión política, las violaciones de los derechos humanos y las pobres condiciones de vida”, así como su “impacto sin precedentes en la región”, son “insostenibles”.



El grupo reafirmó que “sólo una transición negociada que lleve a unas elecciones presidenciales creíbles con observadores electorales, la reinstitucionalización de los poderes públicos y garantías que permitan la coexistencia pacífica pueden traer una solución duradera”.



Para el grupo de contacto, “caminos alternativos” como la “mesa nacional”, que fue convocada por el presidente, Nicolás Maduro, e incluyen a algunas fuerzas políticas minoritarias, o el recurso a “medios no políticos para permanecer en el poder o alcanzar un cambio en el poder”, no lograrán “las soluciones sostenibles necesarias para superar la división nacional”.



Igualmente, pidió la liberación “inmediata” de “todos los prisioneros políticos” y la “total restauración de la inmunidad de los parlamentarios bajo el Estado de derecho”.



El grupo recordó su decisión de que Enrique Iglesias, el asesor especial sobre Venezuela de la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, vuelva a Caracas para mantener contactos con todas las fuerzas relevantes.



Por último, recalcó que las necesidades humanitarias de los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, necesitan urgentemente una solución a la crisis política.



El Gobierno de Maduro abandonó en agosto pasado las conversaciones que sostenía con la oposición liderada por el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, en la isla de Barbados y que eran auspiciadas por Noruega desde mayo.



Los representantes del Ejecutivo chavista se levantaron de las conversaciones después de que Estados Unidos impusiera un bloqueo a los bienes estatales venezolanos en suelo estadounidense.

Con información de EFE