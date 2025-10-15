El líder opositor Edmundo González Urrutia expresó su respaldo a las declaraciones del presidente chileno Gabriel Boric, quien acusó este miércoles directamente al Gobierno de Nicolás Maduro de estar detrás del asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago de Chile en febrero de 2025.

Durante un seminario en Roma, con motivo de los 50 años del atentado contra el exiliado chileno Bernardo Leighton bajo la dictadura de Pinochet, Boric calificó al régimen venezolano como una «dictadura transnacional» que extiende el miedo más allá de sus fronteras.

En un hecho sin precedentes, el mandatario chileno señaló que el asesinato de Ojeda, un exmilitar opositor secuestrado y hallado muerto en Chile, fue orquestado por el chavismo. Boric afirmó que las pruebas recopiladas por Chile han sido presentadas ante la Corte Penal Internacional (CPI), marcando un paso firme en la búsqueda de justicia.

En respuesta a las palabras del presidente chileno, González Urrutia publicó en su cuenta de X:

«El presidente Gabriel Boric habla desde la izquierda democrática, dejando muy claro que el régimen venezolano no es un tema de ideologías, es un problema de valores y de respeto a la vida humana. Conociendo su seriedad y sentido de Estado, no tengo duda de que sus palabras se sustentan en hechos comprobados. Chile ya llevó este crimen ante la Corte Penal Internacional, un paso que confirma que la comunidad internacional reconoce el carácter transnacional de un régimen que persigue, amedrenta y elimina a quienes piensan distinto.»

Chile, bajo el liderazgo de Boric, ha mantenido una postura firme, combinando la defensa de los derechos humanos con acciones diplomáticas, como la apertura de canales para abordar la crisis migratoria venezolana.

Este episodio marca un hito en la denuncia del carácter transnacional de la represión venezolana, comparada por Boric con la Operación Cóndor de las dictaduras sudamericanas del siglo XX.

«Es bueno recordar que Chile ya llevó este crimen ante la Corte Penal Internacional, un paso que confirma que la comunidad internacional reconoce el carácter transnacional de un régimen que persigue, amedrenta y elimina a quienes piensan distinto», agregó González Urrutia.