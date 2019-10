Gobierno interino y EEUU firman primer acuerdo de cooperación - Efecto Cocuyo

El Gobierno de EEUU y representantes del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, firmaron este martes, 8 de octubre, lo que consideran como el «primer acuerdo bilateral» en 65 años.



«Este es el primer acuerdo bilateral firmado entre EEUU y el Gobierno de Venezuela en más de 65 años. Es reflejo de la colaboración vital y única entre nuestros dos países», dijo durante la rúbrica del pacto la encargada de Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado, Carrie Filipetti.



El acuerdo, que servirá para dar 116 millones de dólares a Venezuela, fue suscrito en la sede de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) por su director, Mark Green, y el venezolano Carlos Vecchio, el máximo representante de Guaidó en EEUU.



Mediante ese acuerdo, Washington ayudará financieramente a organizaciones de la sociedad civil de Venezuela, medios independientes, asociaciones dedicadas a supervisar elecciones y a grupos que ofrecen ayuda sanitaria y alimentos a los venezolanos, detalló Green.



De los 116 millones, 98 irán a grupos que se encuentran dentro del país, aunque Green no detalló cómo EEUU les hará llegar esa ayuda.



El tema de la ayuda humanitaria es uno de los puntos de fricción en la crisis en Venezuela, pues el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cree que la asistencia de EEUU es un intento de «injerencia» y se ha negado a recibirla.



Entretanto, Guaidó afirma que el país atraviesa una crisis humanitaria y, por eso, el pasado 23 de febrero, encabezó una marcha de voluntarios civiles que intentó introducir en Venezuela ayuda donada por EEUU, pero fracasó al toparse con que Maduro había cerrado las fronteras.



Durante la firma del acuerdo, se mostró un vídeo en el que aparecía Guaidó sentado en una oficina con un mapa de Venezuela a la espalda.



«Este -aseguró- es un acuerdo que significa mucho. Es la oficialización de la condición de aliados entre los Gobiernos de EEUU y Venezuela, de sus parlamentos legítimos y su presidente».



Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, se juramentó como presidente interino de Venezuela el 23 de enero pasado al considerar ilegítima la reelección de Maduro en mayo de 2018 en unas elecciones que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional.



EEUU fue el primer país del mundo en reconocer a Guaidó como jefe de Estado de Venezuela y, desde entonces, ha liderado una campaña internacional para deponer a Maduro.



A nivel diplomático, la firma del acuerdo bilateral supone la reafirmación del reconocimiento de EEUU a Guaidó.

Con información de EFE

Foto: VOA