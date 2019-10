Gobierno impidió entrada de Giammattei por presentar pasaporte italiano - Efecto Cocuyo

La Cancillería venezolana afirmó que la «inadmisión migratoria» que se produjo este sábado, 12 de octubre, del presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, obedeció a que el político centroamericano no presentó «credenciales y documentos de identidad» de su país, sino pasaporte italiano.



En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se indica que la «inadmisión migratoria del ciudadano Alejandro Giammattei a territorio venezolano» se debe a que «se presentó ante el punto de control migratorio» con un pasaporte emitido por Italia.



«El hecho de que un presidente electo de una República independiente, pretendiese ingresar a otro país bajo una ciudadanía distinta a la del país donde ejercerá la Presidencia, llamó la atención de los funcionarios correspondientes, quienes procedieron a aplicar el protocolo de verificación de identidad«, señala el texto.



Asimismo, se precisa al verificar que la visita de Giammattei no tenía «carácter turístico o privado» y que además «al no existir constancia de invitación por el Ejecutivo Nacional, ni coordinación alguna de parte de la Embajada guatemalteca en relación con esta visita, se procedió a declarar su inadmisión».



El texto señala que también se negó el ingreso al país al canciller designado por Giammattei, Pedro Brolo, y Giorgio Bruni, secretario privado del presidente electo.



La Cancillería venezolana indicó que las visitas de funcionarios extranjeros de alto nivel «exige, no solamente la realización de coordinaciones bilaterales en materia de agenda, seguridad y emisión de visados, sino que además resulta indispensable la presentación de credenciales y documentos de identidad del país en el cual se cumplen funciones de Gobierno».



Este sábado, el líder del Parlamento, Juan Guaidó, había informado en sus redes sociales que las autoridades migratorias venezolanas impidieron el ingreso de Giammattei y compartió un breve video donde el mandatario electo explicaba que le fue prohibido el ingreso a Venezuela a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas.



«No nos dejaron entrar a Venezuela. Nos escoltaron hasta la puerta y nos han subido al avión. Este es un mensaje al presidente Guaidó, estamos con usted, aunque no nos hayan dejado entrar nuestra voz la haremos escuchar en todo el continente», dijo el guatemalteco.



Giammattei, que asumirá el cargo el 14 de enero, anunció el mes pasado que una vez en el poder desconocerá cualquier tipo de relación con el Gobierno que dirige el «usurpador» Nicolás Maduro.



Con información de EFE