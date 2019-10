Gobierno de Maduro rechaza prohibición de ingreso a Perú de dos magistrados - Efecto Cocuyo

El Gobierno de Nicolás Maduro denunció este miércoles, 2 de octubre, que las autoridades migratorias de Perú negaron el martes el ingreso a Lima a dos magistrados venezolanos que tenían previsto participar en la segunda reunión preparatoria de la «XX Cumbre Judicial Iberoamericana» que se desarrolla en ese país.



«A la llegada de los funcionarios, se les denegó el ingreso y posteriormente se les obligó a que retornaran a Venezuela», dijo en un comunicado la Cancillería venezolana que también manifestó su categórico rechazo al «atropello» causado a los magistrados que tenían previsto representar al país en el encuentro.



Aunque la Cancillería no detalló los nombres de los funcionarios, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comunicó en otro texto que los afectados fueron la magistrada Indira Maira Alfonzo Izaguirre, primera vicepresidenta de la Corte, y el magistrado Arcadio Delgado Rosales.



El Ministerio de Exteriores explicó que a los magistrados se les prohibió el ingreso bajo el argumento de «restricciones migratorias ordenadas por el Gobierno del Perú», algo que Venezuela consideró como una «flagrante violación de sus obligaciones como país anfitrión» y de los convenios internacionales.



«La decisión unilateral del Gobierno peruano al denegarle el ingreso a funcionarios venezolanos, no solo representan un atropello a los magistrados, sino que además atenta con los valores del multilateralismo y la cooperación internacional, basamentos de la Carta de las Naciones Unidas», agregó.



El Ejecutivo de Maduro también instó a las autoridades peruanas a «evitar que hechos como este se repitan y apegarse al derecho internacional como norma que rige las relaciones de dos Estados soberanos».



En enero pasado, el Gobierno de Perú informó sobre la prohibición de entrada al país de casi 100 funcionarios del Gobierno de Maduro, incluido el mandatario, ministros, gobernadores, magistrados y empresarios vinculados a su régimen y sus familiares.



La medida tomada por Perú se enmarcó en medio del desconocimiento que ese país dio a Maduro, luego de que jurara un nuevo mandato como presidente tras ser reelegido en unas elecciones tachadas de fraudulentas por no contar con la participación de los principales líderes opositores, quienes se encontraban inhabilitados o presos.



Perú reconoce como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, el jefe del Parlamento que se proclamó en enero pasado como representante del Ejecutivo al desconocer el mandato de Maduro.

Con información de EFE