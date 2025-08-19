La gestión de Nicolás Maduro anunció este martes la suspensión y prohibición de todas las actividades relacionadas con Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), incluyendo drones y aeromodelos, en todo el territorio nacional.

La medida, que se publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.927 del 18 de agosto, estará vigente por 30 días prorrogables, según informó el Ministerio para el Transporte.

La resolución, emitida en conjunto con los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Defensa, y Economía y Finanzas, prohíbe la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y operación de estas aeronaves, así como de sus partes y componentes.

La restricción no aplica a los organismos de seguridad ciudadana y defensa nacional.

Inac velará por cumplimiento de prohibición

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), como autoridad aeronáutica, será el encargado de velar por el cumplimiento de esta normativa, en coordinación con los cuerpos de seguridad y defensa del Estado.

Además, el Inac tendrá la facultad de resolver cualquier aspecto no contemplado en la resolución.

La medida, según manifestó el ministro del Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, «responde al deber del Ejecutivo de regular y controlar la navegación en el espacio aéreo venezolano, en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».

Las autoridades chavistas no han especificado las razones detrás de esta decisión, pero se especula tenga que ver con las actividades militares que Estados Unidos practica en el Caribe.