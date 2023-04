Gobierno de Maduro exige suspender investigaciones de la CPI para volver a México

Una vez más, el Gobierno de Nicolás Maduro puso nuevas condiciones para el restablecimiento del proceso de diálogo con la oposición en México, en el marco de la conferencia internacional que sobre Venezuela protagonizarán 20 países en Colombia.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2020 y principal vocero de la comisión chavista en el proceso de negociación, indicó a través de los medios oficiales este lunes que, aparte de las ya expresadas condiciones de la libertad para el empresario colombiano Alex Saab o la suspensión de sanciones internacionales contra el país, agregan la exigencia de que cesen las investigaciones que hace la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humaniad cometido por autoridades del Estado venezolano.

«Que se detengan esas aventuras en tribunales de EE. UU. o la CPI se detengan, porque afectan a nuestros líderes», dijo Rodríguez durante su participación en la segunda emisión del programa Con Maduro +, conducido por el gobernante Nicolás Maduro.

En este programa transmitido por VTV este lunes 24 de abril, el propio Maduro agregó que otro requisito para regresar al diálogo de México es la entrega de los 3.200 millones de dólares acordados para la inversión social el pasado 26 de noviembre 2022.

“Si alguien aspira que las negociaciones políticas con la oposición regresen a México (…) pongan la exigencia que el gobierno de EEUU deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados que están en las cuentas de Venezuela en el exterior”, enfatizó.

Recordó que el 26 de noviembre 2022, las representaciones opositora y chavista suscribierom ese acuerdo social para la inversión social, cuyos fondos serían administrados por la ONU. “No habían pasado 4 días y James Story giró la instrucción y el acuerdo fue boicoteado”, dijo.

“La Plataforma Unitaria representa a los EE. UU., es progringos. No van ni al baño sin el permiso de los gringos y eso es muy lamentable porque son políticos, no se respetan a si mismos y eso da tristeza. No se mueven si permiso de James Story y pretenden ser gobierno en el país, aseguran que tienen el liderazgo y el poder en el país”, comentó Maduro.

Maduro sostuvo además que Story financió el viaje que hizo Juan Guaidó a Colombia este lunes, para participar en la cumbre sobre Venezuela que promueve el Gobierno de Gustavo Petro.