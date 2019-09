Gobierno colombiano dice que no participó en el ingreso de Guaidó al país

El Gobierno de Colombia dijo este viernes, 13 de septiembre, que no participó en el ingreso al país en febrero pasado del jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, y que lo recibió cuando éste ya estaba en territorio colombiano, a raíz de la polémica que han causado unas fotos suyas con miembros de la banda criminal Los Rastrojos.



«El Gobierno colombiano no participó en la logística del traslado del presidente Guaidó desde Caracas hasta la frontera con Colombia, ni tuvo ningún rol en el paso del presidente Guaidó por los sitios conocidos como ‘trochas’, usados por él y su equipo», afirmó la Cancillería en un comunicado.



El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que una vez Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, estaba en el país, se le dio «un esquema de seguridad para dignatarios, como se hace con todos los jefes de Estado que visitan Colombia».



«Al llegar a territorio colombiano, por uno de los pasos no autorizados del municipio de Puerto Santander, el presidente Guaidó se dirigió de inmediato a Migración Colombia en Cúcuta y regularizó su ingreso al país», agregó la información.



El Gobierno colombiano salió así al paso a las especulaciones que se generaron sobre su participación en la entrada de Guaidó al país después de que se divulgaran fotografías en las que aparece con dos paramilitares en la zona de frontera.



Las fotografías al parecer fueron tomadas el pasado 22 de febrero, día en que Guaidó atravesó por tierra la frontera para trasladarse a la ciudad de Cúcuta, donde se celebraba un multitudinario concierto por Venezuela, y desde donde al día siguiente encabezó el fallido intento de entrar a su país con una caravana de ayuda humanitaria.



En Colombia las imágenes fueron divulgadas por el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, que en su cuenta de Twitter publicó las imágenes de Guaidó con dos personas identificadas como Albeiro Lobo Quintero, alias «Brother», y Jhon Jairo Durán, alias «Menor».



Ante esto, la Cancillería confirmó este viernes que estas dos personas hacen parte de la banda criminal Los Rastrojos y que se encuentran capturadas y en «proceso judicial».



Durán fue capturado por la Policía en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, el pasado 18 de junio y se le acusa de los delitos de porte ilegal de armas y concierto para delinquir, mientras que Quintero se entregó al Ejército en esa región y fue procesado por concierto para delinquir.



Los Rastrojos es una banda criminal heredera de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y dedicada al narcotráfico y el contrabando, principalmente en la frontera entre Colombia y Venezuela, que se extiende por 2.219 kilómetros.



Por su parte, Guaidó negó este viernes conocer a los dos criminales y aseguró que mucha gente le pide instantáneas y es imposible saber con quién se las toma.



«Fueron cientos de fotos ese día y luego de que llegamos al concierto, miles. Difícil discriminar quién pide una foto», explicó Guaidó en una entrevista a la emisora colombiana Blu Radio, a la vez que celebró que esas dos personas hayan sido detenidas por las fuerzas de seguridad del Estado colombiano.



El presidente colombiano, Iván Duque, dijo hoy sentirse satisfecho con la respuesta de Guaidó a quien calificó como un «héroe».



Según Duque, lo que hay que tener en cuenta es que Guaidó «es un defensor de la democracia, es un defensor de su pueblo, es un hombre que ha tenido la valentía y la entereza de enfrentar a un dictador y a una dictadura que ha intentado quitarle la vida muchas veces».

