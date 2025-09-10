Gobernadora de Puerto Rico a Maduro: Sus amenazas retratan el carácter pandillero de su régimen

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, le respondió al líder chavista Nicolás Maduro, quien este martes la retó a ponerse al frente de la supuesta invasión que denuncia pretende Estados Unidos en Venezuela con su despliegue militar en el Caribe.

Gutiérrez compartió un comunicado en sus redes sociales, este 10 de septiembre, en el que señaló a Maduro de “dictador” y “narcotraficante”.

Agregó que “las amenazas del dictador y narcotraficante Nicolás Maduro retratan el carácter pandillero de su régimen. Como gobernadora de Puerto Rico seguiré defendiendo la seguridad de nuestra isla y del Caribe frente al narcotráfico y su cartel. La droga y la violencia que llega a nuestras calles producto de sus operaciones le roban cada día la paz y la vida a nuestro pueblo”, dijo en el texto.

Maduro en una entrevista con el expresidente Rafael Correa, de Ecuador, quien tiene un programa en la televisora rusa RT, habló sobre el apoyo de Puerto Rico al despliegue militar de Estados Unidos.

«La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: ‘si usted dice que va a invadir a Venezuela venga de primera’», expresó el gobernante en declaraciones que recogió la agencia española Efe.

Te contamos: Maduro a la gobernadora de Puerto Rico: Si va a invadir Venezuela, venga de primera

Gobernadora cuestiona a partidos opositores de Puerto Rico

Gutiérrez también aprovechó para cuestionar a los partidos de oposición en su país que se han opuesto al apoyo que le brinda a Estados Unidos para el despliegue en el Caribe cómo la llegada de 10 aviones de combate F-35.

Se refirió al Partido Popular Democrático al que acusó de “defender a un criminal” en alusión a Maduro. Lo mismo dijo del Partido Independentista de Puerto Rico al que también cuestionó por darle un supuesto apoyo al líder chavista.

Insistió en que su gestión tiene entre sus objetivos “garantizar la seguridad de todos los puertorriqueños y fortalecer nuestra alianza con Estados Unidos en defensa de nuestra región”.