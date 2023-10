El coordinador de la representación opositora en las negociaciones con el gobierno, Gerardo Blyde, calificó de falsas las aseveraciones que formuló Nicolás Maduro la noche de este miércoles 18 de octubre, cuando dijo que uno de los miembros de la delegación de la Plataforma Unitaria, Lester Toledo, no firmó ni tuvo que ver con el acuerdo suscrito en Barbados.

Durante sus palabras, Maduro indicó que los miembros de la parte opositora no quisieron que Toledo firmara el acuerdo, para no manchar el proceso. “Al final la oposición decidió 8-1 que no ingresara, para que no manchara de estiércol este documento”, dijo en cadena nacional de radio y televisión.

Este 19 de octubre, haciendo uso de sus redes sociales, Blyde desmintió a Maduro y explicó a la opinión pública que quienes se negaban a firmar el acuerdo si lo hacía Lester Toledo eran los representantes de Maduro, que, según dijo, priorizaron sus personales posiciones a los intereses del pueblo venezolano.

“Nunca hubo en nuestra delegación ninguna votación. Lester Toledo es el delegado designado en nuestro equipo por Voluntad Popular, informado debidamente al facilitador noruego. Toledo participó activamente en la construcción de todo el texto del Acuerdo Parcial firmado en Barbados”, aclaró el exalcalde de Baruta.

Explicó que Toledo, con “responsabilidad y amor por su país”, luego de haber trabajado mucho para que se diera el acuerdo, en conjunto con su partido Voluntad Popular, tomó la decisión de que se firmara aún sin él, estando en Barbados para hacerlo.

“Lester Toledo es el delegado designado por su partido, Voluntad Popular, y como parte de la delegación continuará trabajando en nuestro equipo tanto para velar para que lo acordado se haga realidad, como en la siguiente fase del proceso”, añadió.

Dijo también que parte de la promoción de un discurso público de unidad y tolerancia del que Maduro habló consiste en decir la verdad y respetar las pautas del proceso de negociación.

