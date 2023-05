La actual rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, sostiene que sí dejó huella en la máxima casa de estudios después de 15 años de gestión. Mencionó la defensa de la autonomía universitaria, como la principal característica de su dirigencia al frente de la principal casa de estudios superiores del país.

Previo al proceso electoral para elegir a las nuevas autoridades, la odontóloga aseguró que también intentó que aumentara la participación privada para la obtención de recursos a favor de la UCV, pero justificó el poco éxito porque también «están limitados» por la situación del país.

La falta de autofinanciamiento ha sido una de las principales críticas a la gestión de las actuales autoridades de la UCV y una de las principales propuestas que tienen en común la mayoría de los candidatos al cargo de rector.

«Creo que las personas que me acompañaron y yo hicimos mucho, he defendido absolutamente la autonomía universitaria, decir por ejemplo que vamos a rescatar la autonomía es como si yo hubiera estado sentada sin hacer nada, eso no es verdad. Nos expusimos a la violencia, defendimos la autonomía. Hubiera querido hacer más, no por el tiempo en el que se pudo haber hecho miles de cosas, pero en términos generales, en el rectorado y las facultades se hizo muchísimo a pesar de cerco presupuestario», defendió Arocha.

Qué pasó con el autofinanciamiento?

En entrevista radial con Onda, la actual rectora apostó porque las elecciones en la UCV terminen en una verdadera «fiesta democrática» y dijo sentirse satisfecha por la forma como transcurrió la campaña electoral porque reflejó pluralidad.

Resaltó que lo importante no es la cantidad de candidatos sino que la comunidad puede elegir por la que le parezca la mejor opción.

«Se intentó con la comunidad privada (obtener recursos) pero lamentablemente la acción privada está limitada. Me he dirigido a todo el mundo, a los privados, para intentar reparar el sistema de aire acondicionado del rectorado donde trabajan muchas personas y eso costaba 23.000 dólares meses atrás y no ha habido manera de repararlo porque no se ha dado la contribución. Una dependencia privada me dio 2.000 dólares y con eso solo se pudieron comprar ventiladores», sostuvo.

Recalcó que también se defendió el presupuesto universitario y el justo salario de los profesores, así como de todos los empleados y las becas universitarias, frente a un Ejecutivo nacional que no «oye» a quien piensa distinto. Indicó que tanto la defensa de la autonomía como la lucha por un presupuesto justo seguirá siendo un reto para las nuevas autoridades que asuman a partir del 14 de julio.

«Llegué (al rectorado) con mucha ilusión por un proyecto académico y salgo con una tolerancia y resistencia que no tenía. La lucha por la autonomía debe seguir y no creer que por sentarnos con el gobierno y hacerle reverencias vamos a conseguir mayores cosas, aunque uno se sienta con quien sea y lo he demostrado», agregó.

Admitió tener propuestas políticas de algunos sectores del país, así como propuestas académicas dentro y fuera de Venezuela, que evaluará con detenimiento.