De acuerdo con el «Reglamento marco para elegir por primaria a la candidata o candidato presidencial unitario para las elecciones presidenciales de 2024», la Comisión Nacional de la Primaria «es el órgano rector y la instancia superior de la administración» de los comicios internos previstos para 2023; es decir, la encargada de organizarlos y ejecutarlos.

A casi un mes de divulgado el reglamento base, la Plataforma Unitaria Democrática que es la coalición de partidos de oposición que lo aprobó, anunció los miembros de de la Comisión.

Se basó en el artículo 10 de la normativa según el cual, la instancia debe estar constituida por cinco miembros principales con sus respectivos suplentes (que también ejecutarán tareas), postulados por organizaciones políticas y de la sociedad civil, luego de una «amplia consulta».

Las personalidades seleccionadas son: la expresidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui (principal); la expresidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), Mildred Camero (suplente); la profesora universitaria Corina Yoris (principal) y el politólogo Guillermo Tell Aveledo (suplente).

Asimismo, el abogado constitucionalista Jesús María Casal; el historiador Rafael Arráiz Lucca; la embajadora retirada y miembro del Frente Amplio de Mujeres, Carmen Martínez de Grijalba (principal); el expresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Márquez (suplente); el politólogo, Ismael Pérez Vigil (principal) y el presidente de la asociación civil Súmate, Roberto Abdul (suplente).

¿Cuáles son sus responsabilidades?

Los requisitos para estar en la Comisión es ser venezolano, mayor de edad y de reconocida solvencia moral e independencia partidista, características que la Plataforma Unitaria asegura que los miembros seleccionados cumplen a cabalidad.

Una vez designada, la Comisión de la Primaria debe elegir de su seno (artículo 11 del reglamento) un presidente y un vicepresidente con el voto de sus miembros principales.

El artículo 16 de la normativa base le asigna entre otras, las siguientes atribuciones:

–Convocar la elección primaria en acto público y publicar conjuntamente el cronograma de dicho proceso.

En comunicado divulgado el 19 de octubre, junto al reglamento, la Plataforma Unitaria indicó que la Comisión debe dictar toda la normativa necesaria para la ejecución del reglamento. Expertos electorales como Egleé González Lobato consideran que es necesario que la instancia dicte reglas complementarias o un instructivo que despeje dudas sobre el proceso, como por ejemplo, cómo será el voto en el exterior.

-Designar las comisiones asesoras y técnicas que considere necesarias; aprobar, en consulta con la Plataforma Unitaria y demás factores políticos, el plan logístico nacional y su presupuesto; convocar, organizar, administrar, dirigir y supervisar todos los procesos de la elección primaria. También ejercerá la vocería de todo el proceso.

-Realizar las gestiones destinadas a obtener el financiamiento requerido para la primaria, así como dictar las normas relativas a las contribuciones económicas; solicitar, si lo estima conveniente, el apoyo logístico o técnico de organismos nacionales o internacionales con competencia o experiencia en materia electoral, preservando en todo caso la identidad del votante.

En dicho punto está contenida la posibilidad de la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) tal como ocurrió en las primarias de 2012, en las que resultó ganador Henrique Capriles Radonski. Hay sectores a favor o en contra de la participación del Poder Electoral pero será la Comisión de la Primaria la que tomará la decisión final.

Vigilar campaña electoral

La Comisión también debe incentivar la participación de las organizaciones políticas, sociedad civil y ciudadanos en general en la primaria presidencial; invitar y acreditar a personalidades, organizaciones nacionales o extranjeras como observadores en las etapas de la elección primaria, es decir, observación nacional e internacional del proceso; designar los integrantes de las juntas regionales y recibir y procesar las postulaciones de los candidatos a la primaria presidencial.

Entre sus atribuciones está la de presentar a los candidatos las primarias un acuerdo de gobernabilidad a suscribir; definir el número y la ubicación de los centros y mesas de votación; coordinar el proceso de acreditación de los miembros de mesa y testigos principales y suplentes de los candidatos; vigilar el desarrollo de la campaña electoral, además de dictar normas al respecto que contemplen sanciones; totalizar, proclamar y entregar credencial al candidato ganador y procesar denuncias y resolver impugnaciones que se presenten en el proceso electoral

Un aspecto importante es que la Comisión debe hacer cumplir las normas relacionadas con el resguardo y disposición final del material utilizado en el proceso electoral, lo que equivale a garantizar el resguardo de la identidad de los votantes para prevenir persecución política por parte del chavismo.

Plataforma Unitaria asegura que integrantes de comisión de primaria son independientes

Decisiones por tomar

El reglamento le asigna otras decisiones que deberán tomar los integrantes de la Comisión de Primaria como por ejemplo cuál será el corte del Registro Electoral, si pueden votar todos los venezolanos mayores de edad en el exterior o solo los inscritos en el CNE y quiénes no pueden presentarse como aspirantes a la primaria, puesto que el reglamento no habla de limitantes como las inhabilitaciones políticas o pertenecer a partidos judicializados, además de la asistencia o no del CNE.

Igualmente establecer los costos del proceso y las contribuciones que harán los precandidatos presidenciales, para lo cual deben hacer un «compromiso voluntario».

El artículo 6 indica que la Comisión promoverá la reubicación de los electores o electoras inscritos en lugares distintos a aquel donde viven. Los expertos también se preguntan cómo logrará eso.

Voto de confianza

Actores políticos integrantes de la Plataforma Unitaria expresaron su respaldo a la Comisión designada así como figuras como Jesús «Chúo» Torrealba, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática.

Durante una entrevista con Unión Radio, Torrealba calificó al grupo como «interesante» y les deseó la mejor de las suertes «porque la van a necesitar».

Anterior al nombramiento, analistas políticos como Jesús Castellanos Vásquez señalaron como motivo de preocupación la forma como se van a tomar las decisiones en la CP y la influencia que vaya a tener la dirección de diez partidos que conforman la Plataforma Unitaria (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R, Encuentro Ciudadano, Copei, Convergencia, Proyecto Venezuela y Movimiento por Venezuela).

«Me preocupa que a pesar de que se constituya la CP, de todas maneras la Plataforma siga generando acciones dentro del proceso de primarias, entonces debería quedar muy claro que la Plataforma Unitaria solo tendrá la responsabilidad de nombrar a la Comisión y una vez hecho, no tendrá participación directa en el proceso, si es que es así», dijo a Efecto Cocuyo.

La Comisión debe tomar las decisiones en su seno (artículo 14 del reglamento) por mayoría de cuatro votos de los miembros principales o por unanimidad cuando se requiera, por ejemplo en casos extremos como anular los resultados de las primarias.