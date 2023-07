Foro Cívico evalúa postular candidaturas para cargos de rectores del CNE

Organizaciones de la sociedad civil que integran la plataforma Foro Cívico evalúan si postularán o no candidatos para los cargos de cinco rectores principales y 10 suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el proceso convocado desde la Asamblea Nacional (AN) de 2020, con mayoría del chavismo.

«Estamos revisando el asunto, la posibilidad de que las propuestas sean atendidas. Sí existe el ánimo de participar en este proceso pero aún no hemos dado el paso de presentar nombres. El actual contexto nos lleva a ser cuidadosos y evaluamos qué tan cerrada puede estar la puerta por parte de quienes tienen en sus manos la decisión de que pasen las candidaturas», expresó José Domingo Mujica, de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, organización que integra el Foro Cívico.

Acuerdo político roto

En declaraciones a Efecto Cocuyo, Mujica admitió que a diferencia del año 2021, cuando se designó a un Poder Electoral producto de un acuerdo, en esta oportunidad hay organizaciones dentro y fuera del espacio cívico que no están de acuerdo con participar en este proceso «sobrevenido» de renovación del CNE, a raíz de la renuncia de la totalidad de los rectores.

Un acuerdo político, que incluyó la participación de la sociedad civil en el proceso, produjo en 2021, el que fue considerado el CNE menos «desequilibrado» en dos décadas, por quedar integrado por tres rectores principales vinculados al chavismo y dos vinculados a la oposición, Enrique Márquez y Roberto Picón. Márquez fue designado vicepresidente del ente comicial.

También lograron entrar como rectores suplentes Griselda Colina y León Arismendi, postulados por la sociedad civil que en total presentó 15 candidaturas. Los postulados en el proceso convocado por la AN de 277 diputados en 2021, fueron: Luis Lander, Francisco Martínez, Robinson Rivas, David Delgado Iturriza, Bernardo Méndez, Céliz Mendoza, Helen Aguiar, Noel Mavarez,Carmen González, Tulio Ramírez, Williams Fernández y Eugenio Martínez, además de Picón, Colina y Arismendi.

«Hay organizaciones que tienen dudas porque producto de un acuerdo se designó a un CNE por siete años y este nuevo proceso es un balde de agua fría que rompió ese acuerdo», añadió Mujica.

No participan pero vigilarán proceso

Distanciada del Foro Cívico, la ONG Voto Joven, aclaró a Efecto Cocuyo que a diferencia de 2021, no apoyan este proceso de designación de un nuevo CNE ni que la sociedad civil participe a través de postulaciones de candidatos a rectores, pero que sí vigilarán que se cumplan plazos legales y que los designados cumplan con los requisitos.

«Exigimos que este proceso para el nuevo CNE cumpla con el mandato legal y esté ajustado a la Constitución y a la normativa electoral, que no haya un avasallamiento de una fuerza política», señaló la coordinadora nacional Voto Joven, Wanda Cedeño.

Entre las razones para no apoyar las postulaciones convocadas por el Comité designado por la AN de 2020 durante 14 días consecutivos, desde este 4 de julio, Cedeño mencionó que el nuevo proceso de renovación del ente comicial es un nuevo «golpe a la institucionalidad» del país.

«Al disolver el CNE se malogró el acuerdo de 2021 y hay organizaciones que no vamos a comprometer nuestra credibilidad en este nuevo proceso, no se trata de nombrar un nuevo CNE con cada proceso electoral. No validamos la disolución del CNE porque es un retroceso y es un hito con el que comienza el proceso electoral de 2024 que atenta contra la posibilidad de elecciones libres y participativas, pero estaremos vigilantes y alzaremos la voz», sostuvo.

¿Cómo comenzó el proceso para nuevo el CNE?

El pasado 15 de junio, la AN de 2020 declaró la «falta absoluta» de los rectores principales y suplentes del CNE y designó una Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales con 11 diputados que en su mayoría formaron parte del Comité de 2021, entre ellos el presidente Giuseppe Alessandrello, el vicepresidente, José Gregorio Correa y Cilia Flores de Maduro, entre otros.

El Comité de Postulaciones fue completado el 30 de junio con la designación de diez miembros de la sociedad civil. Este 4 de julio, el Comité abrió las postulaciones para los cargos de rectores del CNE por lo que restan 10 días y llamó a la sociedad civil a participar en el proceso en «aras de promover la confianza en el voto».