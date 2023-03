Familiares, mandatarios, expresidentes latinoamericanos y dirigentes del Psuv rinden homenaje a Chávez

Padres del expresidente Hugo Chávez, hermanos, entre ellos Adán Chávez; sus hijas María Gabriela y Rosinés; ministros como el de Defensa, Vladimir Padrino López; exministros como Jesse Chácon; diputados de 2020 y los expresidentes de Ecuador, Rafael Correa y de Bolivia, Evo Morales, acudieron ante su tumba en el Cuartel de la Montaña, este 5 de marzo, para rendir homenaje al líder fallecido.

El vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Adán Chávez, habló en nombre de la familia del exmandatario fallecido a los 59 años. Advirtió que el chavismo tiene el compromiso de seguir fortaleciendo la unidad popular para que el movimiento sea “invencible” frente a los adversarios.

“Estamos aquí conmemorando la vida porque Chávez siempre estará con nosotros”, dijo desde el Cuartel de la Montaña, en la parroquia 23 de Enero, donde reposan los restos del llamado líder de la revolución.

Expresidente Correa rechazó “agresiones”

Por los invitados internacionales fue el expresidente ecuatoriano Correa quien pronunció un discurso plagado de halagos y reconocimiento personal a Chávez, de quien, subrayó, fue más que un amigo, “un hermano mayor”. También se dirigió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para “felicitarla” por mantenerse cohesionada al lado del gobierno y del pueblo frente a las “agresiones externas”, en alusión a las sanciones internacionales.

“Hoy su patria es agredida, no la han invadido porque saben que encontrarán a otro Vietnam, porque no han podido cooptar a la Fanb, por eso atacan desde afuera porque no pueden desde adentro. No han podido, pero le han robado décadas a Venezuela para su desarrollo por el bloqueo económico, este bravo pueblo sabrá resistir y vencer al final”, expresó.

#EnVideo📹| Líder político de Ecuador, @MashiRafael expresó con un emotivo discurso la amistad que lo unió al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en un acto conmemorativo realizado en El Cuartel de la Montaña en la ciudad de Caracas.#YoSoyChávez pic.twitter.com/ZCA8dFimmy — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 5, 2023

También reveló que hace una década, el exmandatario cubano Fidel Castro tuvo que admitir que la enfermedad de Chávez (cáncer), de la que no se tienen mayores detalles hasta ahora, era “mortal”; ante la insistencia de él (Correa) y que al expresidente le quedaba poco tiempo de vida. Dijo recordar con tristeza la llegada de la noticia de su muerte.

“El mensaje nos destrozó el alma pero no la esperanza. Hugo sigue viviendo, su grito no se apagará nunca. Nunca traicionó su origen y su destino. Aunque una minoría lo odio con fanatismo no le fue indiferente a nadie”, agregó.

Luego de los discursos, la familia depositó flores en la tumba, seguidos de las personalidades invitadas. En ese momento se incorporaron al acto los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario de Cuba Raúl Castro. Al fondo, música llanera.