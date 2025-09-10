Exdiputado no cree que Petro nacionalice Monómeros pero sí espera que la proteja de un “remate”

El pasado mes de agosto, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, hablaron de un posible acuerdo para la compra-venta de la empresa de fertilizantes, Monómeros. Pero la presidenta de Ecopetrol, Mónica de Greiff, salió al paso para ratificar lo que ya se ha advertido: sanciones de Estados Unidos impiden transar a la filial de Pequiven con sede en Barranquilla.

“Por todas estas sanciones impuestas por Estados Unidos, Ecopetrol no puede comprar Monómeros”, recalcó la funcionaria en entrevista con Caracol Radio, este 4 de septiembre. Así como tampoco, producto de las medidas restrictivas, se puede importar gas desde Venezuela como también lo dijo Palma.

La petrolera colombiana sería la llamada a adquirir Monómeros, algo a lo que se oponen políticos colombianos de oposición como la aspirante a la presidencia, Paloma Valencia, quien señala a Petro de querer facilitarle financiamiento a la administración de Nicolás Maduro. Pero de momento, las sanciones frenan la operación.

“Salir de Monómeros es violar la soberanía”

Para el expresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), Macario González, más allá de la obtención de divisas, no tiene sentido y es un error que Venezuela se desprenda de su segundo activo más importante de Venezuela en el exterior (después de Citgo), lo que a su juicio, constituye una violación de la soberanía nacional.

“En momentos en que hay un falso lloriqueo por la soberanía nacional se habla de vender Monómeros, es una contradicción. La empresa fue creada en 1960 bajo el gobierno de Raúl Leoni con la idea de sembrar el petróleo, fue una empresa próspera que abastecía de abonos y productos a la región que luego cayó en las manos de la corrupción del primer gobierno del chavismo que originó una primera intervención del gobierno colombiano”, sostuvo el exdiputado en declaraciones a Efecto Cocuyo.

Del gobierno del vecino país, el exparlamentario no espera una nacionalización ante la imposibilidad de comprar, pero si la aplicación – por ser también una empresa estratégica para Colombia- de cualquier otro mecanismo jurídico que permita proteger de un “remate” a Monómeros que la haga parar a manos privadas.

“Por el interés estratégico de Colombia sobre Monómeros y lo que establecen los estatutos de la empresa, el gobierno de Petro tiene facultades para tomar decisiones que impidan una privatización. Ya lo está haciendo con la intervención que mantiene Supersociedades”, recordó Gonzalez.

El también exdiputado de la AN, José Hernández, declaró anteriormente que se ha manejado un precio de venta de Monómeros de entre 190 y 200 millones de dólares, lo cual califica como un “remate” que perjudica los intereses venezolanos, por cuanto la empresa esta valorada en casi mil millones de dólares.

Se mantiene intervención

Supersociedades intervino a la empresa de fertilizantes en noviembre de 2024 para “preservar la empresa como unidad productiva y fuente generadora de empleo”, ante rumores de venta por parte de la administración de Maduro, medida que hasta ahora mantiene.

En marzo de 2025, según nota de prensa publicada en su pagina web, Supersociedades informó que no autorizó la venta de activos de Monómeros a la empresa colombiana dedicada a la producción y distribución de fertilizantes para el sector agrícola del país, Nitrofert Asset Management S.A.S, recién constituida en octubre de 2024.

“La solicitud fue denegada toda vez que no se acreditó, en primer lugar, que la operación tuviera como propósito la preservación de la sociedad como unidad productiva y fuente generadora de empleo, sino bien un interés de venta de activos indeterminados. En segundo lugar, la información presentada a la Superintendencia de Sociedades lejos de ser clara, suficiente y precisa, no contenía remuneración, establecía giros no determinados a su accionista principal, que no era parte del contrato, y no evidenciaba un beneficio para Monómeros”, argumentó la institución para no avalar la operación.

Como parte del control sobre Monómeros, Supersociedades mantiene conversaciones abiertas con acreedores para evitar su liquidación. Entre las opciones para garantizar su viabilidad se han evaluado la venta parcial de acciones, capitalización de deudas y participación de actores públicos y privados.

AN “se hace la vista gorda”

“El gobierno colombiano ha impedido una venta a privados que Maduro tenía casi lista y que estaría envuelta en opacidad, acostumbrado a no rendir cuentas, mientras la AN que preside Jorge Rodríguez, que debería controlar lo que hace el Ejecutivo, se hace de la vista gorda y no habla del tema solo para referirse a irregularidades durante el gobierno interino que la Comisión de Contraloría abordó y presentó un informe. Monómeros fue saneada y con licencia (OFAC) para operar”, sostuvo el exdiputado.

Pero la licencia que venía prorrogando la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU a Monómeros para comercializar productos y participar en transacciones financieras en mercados internacionales a pesar de las sanciones, venció a finales de junio de 2025 y no sería extendida, según Bloomberg, lo que arroja a la estatal a un escenario de riesgo de privatización.

En caso de venta, Colombia debería tener la primera opción de compra, Miraflores, de acuerdo con el exdiputado, parece haberlo entendido y de allí las conversaciones, pero las sanciones son un obstáculo. El ministro Palma tampoco ha ocultado que el vecino país ha estado haciendo “esfuerzos diplomáticos” con EEUU, al menos hasta el mes de julio, para que la licencia a Monómeros sea extendida. Hoy Petro, aparece alineado con Miraflores contra la “amenaza de invasión” de EEUU a Venezuela.

González reiteró que Monómeros debe seguir siendo patrimonio de los venezolanos y continuar siendo impulsada, en vista de que su papel para el desarrollo del agro colombiano (provee más de 60% de los fertilizantes e insumos que necesita) sigue siendo reconocido.