Está planteada una reestructuración de las preguntas de la consulta popular, dice Horacio Medina - Efecto Cocuyo

Aunque el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, informó que la consulta popular prevista en el pacto unitario para el cambio político, se realizará entre el 5 de diciembre y el 12 de diciembre, el Comité Organizador aún evalúa el día de inicio del proceso, por cuanto se considera que una duración de siete días es mucho tiempo.

El comité, encabezado por Enrique Colmenares Finol como coordinador, también están por definir en las próximas horas cuál de las dos empresas que están siendo consideradas para proporcionar la plataforma tecnológica será la seleccionada. Otro aspecto en revisión son las preguntas de la consulta, no para cambiar el fondo del planteamiento, sino para reformularlas, a fin de que sean más directas y fáciles de comprender por parte de la ciudadanía que participe.

Corte diario

“Es muy extenso hacer un proceso de siete días porque se puede prestar para que traten de bloquear el sistema, para hackear. Estamos de acuerdo con que el 12 de diciembre sea la modalidad presencial como dice el vicepresidente Guanipa, lo que aún no establecemos es si comenzaremos el 5, el 6 o el 7 de diciembre” indicó a Efecto Cocuyo el ingeniero Horacio Medina, miembro del Comité.

Medina, quien además es miembro de la junta ad hoc de Pdvsa designada por el Gobierno interino, subrayó que los esfuerzos del grupo buscan que el mayor atractivo de la consulta opositora sea el voto electrónico, con garantías de confiabilidad y transparencia. Se suma el proceso itinerante para cubrir lugares como hospitales o zonas sin acceso a Internet, con voluntarios que llevarán el dispositivo de votación a los ciudadanos.

“Se quiere que la modalidad presencial quede para las personas que no pudieron votar de forma electrónica o que prefieren hacerlo en persona y no tanto para validar el voto electrónico, lo que además no es obligatorio. La votación presencial además estará sujeta a las restricciones de movilidad, a las condiciones que la pandemia permitan, por ello el mayor atractivo es el voto electrónico dentro y fuera del país y por ello dura más días”, expresó.

Otra característica de la consulta que Medina reveló es que la plataforma arrojará resultados diarios de la votación, durante los días que dure el proceso. No está establecida una fecha para dar a conocer los resultados generales de la consulta De acuerdo con el ingeniero, que se escoja a una empresa tecnológica u otra dependerá de que proporcione un sistema auditable, seguro y confiable.

Reformulación

Las preguntas de la consulta popular aprobadas por la Asamblea Nacional (AN) el 1 de octubre en sesión ordinaria son:

1. ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?

2. ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre o para cualquier otra fecha mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?

Medina destacó que está en discusión la reestructuración de las interrogantes para hacerlas más sencillas, sin cambiar el fondo del planteamiento. También pudiera variar el orden.

“La idea es reformular las preguntas para que la respuesta no sea inducida. Las que se hicieron son preguntas hechas por políticos para políticos y no para los ciudadanos y no se entienden, entonces hay que facilitar el voto para hacerlo más efectivo con preguntas sencillas”, argumentó.

Motivos de renuncias

El 27 de octubre la AN autorizó sustituciones en el Comité Organizador de la Consulta Popular , juramentado el 13 de octubre. Marlene Robles asume por la escritora Carolina Jaimes Branger, Jesús Suárez por el consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, Rafael Punceles y Eduardo Ramírez por la consejera universitaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Estefanía Cervó.

Jaimes Branger justificó su salida del grupo por un diagnóstico de hepatitis y la indicación médica de reposo absoluto. En entrevista con Runrunes, Punceles alegó una situación personal que le impedía cumplir con las funciones propias del Comité.

Mientras que Cervó informó en su cuenta de Twitter que el 9 de noviembre recibirá su título universitario en la UCV, por lo que dejará de ser “primer principal de la representación estudiantil ante el Consejo Universitario” y no puede representar a ese sector en el Comité tal como fue designada.

El Comité está integrado además por la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León y la socióloga, Isabel Pereira Pizani, además de Colmenares y Medina.