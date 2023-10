En Táchira electores en fila se quedaron sin votar al acabarse la boletas 

Rosalinda Hernández C. (San Cristóbal).- Con el cierre de centros de votación por falta de material electoral y ciudadanos descontentos al no poder ejercer el voto concluyó, pasada las seis de la tarde y dos horas después de lo previsto, la jornada de votación en el estado Táchira para elegir el candidato o la candidata opositora que competirá con Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.

Durante la visita que hizo este medio de comunicación pasadas las 4:00 de la tarde, se constató que la masiva asistencia de electores a votar fue constante durante el día, acción que tomó por sorpresa a la Comisión Nacional de Primaria, que no tuvo como reponer el material en los municipios y mesas de votación, donde cerca de las 2:00 de la tarde se acabaron las papeletas.

“Fue un proceso atípico porque si bien es cierto que se espera una gran participación ciudadana, lo que ha ocurrido hoy (22.10.2023) en Táchira ha rebasado totalmente nuestros cálculos al punto que muchas mesas tuvieron que cerrar antes de las cuatro de la tarde en vista de que se agotó el material electoral “, dijo a Efecto Cocuyo, Santiago Contreras, presidente de la Comisión Regional de Primarias.

Hubo electores que se quedaron esperando para votar porque se acabaron las boletas electorales. Foto: Rosalinda Hernández

“Queremos más democracia”

El proceso a pesar de todas las limitaciones que tuvo, incluyendo el colapso de la página, se desarrolló con total normalidad.

“Los tachirenses se restearon y le enviaron un mensaje a Venezuela y al mundo: queremos más democracia“, agregó Contreras.

Es de resaltar el civismo de los tachirenses y la disposición y el compromiso con la democracia de más de 3 mil voluntarios que se desplazaron a trabajar en los 29 municipios de la entidad, destacó el presidente de la comisión local de las primarias.

“Si hubiéramos tenido más boletas no dudo que esté proceso se hubiera extendido hasta las 10 de la noche”, agregó.

En la entidad andina, en el occidente venezolano, la participación fue nutrida durante toda la jornada. Foto: Rosalinda Hernández

Observadores en el proceso

Durante las elecciones primarias en Táchira se contó con la presencia de grupos de observadores pertenecientes a las distintas ONG que hacen vida en la región, entre ellas la Coalición por los Derechos Humanos, que coordina Leonardo Manrique, quien identificó algunas falencias durante el desarrollo del proceso y las compartió con Efectos Cocuyo.

“Es un llamado a la junta regional de primarias y a los organizadores en cuanto al poco número de papeletas que se imprimieron, no fueron suficientes y se dieron cuenta después de las 2:00 de la tarde. Además la participación escasa de testigos electorales de algunas organizaciones políticas y las mesas de votación se instalaron tarde y tarde empezaron a operar, pero a pesar de eso vale resaltar la actitud democrática de la gente que participó en pro de la democracia”.

Manrique precisó que lo cierto es que los resultados de este proceso serán irreversibles y el candidato o candidata que gane es el escogido por lo venezolanos en un proceso totalmente democrático.

Hasta el último minuto

Llegada las 7:00 de la noche, en el último recorrido por algunos centros de votación d San Cristóbal, como la cancha de Puente Real, las afueras de la iglesia de Santa Rosa de Lima y la Unidad Vecinal, aún se encontraban electores en cola que no querían moverse sin ejercer el voto, el deseo de cambiar a Venezuela era la constante.

“Quiero votar, no me iré de aquí hasta que lo haga, estoy aquí por mis hijos, mis nietos y porque quiero recobrar a la Venezuela que un día tuvimos. No queremos a nuestros hijos en otros países , los queremos aquí y eso va a ser posible, mire la participación en la jornada, mire a alegría que se siente y así vamos a recobrar el país “, dijo Gladis Ortiz desde la cancha de Puente Real.

Por su parte, María Contreras, docente jubilada, considera que con la jornada de este domingo 22 de octubre se dio un gran paso para la recuperación de la democracia en Venezuela.

“Necesitamos recuperar nuestra calidad de vida y sueldos acordes que nos permitan envejecer con dignidad en este país”, resaltó.

