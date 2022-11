Miembros de la Comisión Delegada, último reducto de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, pidieron acelerar el acuerdo político en el marco de la negociación, este martes 29 de noviembre.

El dirigente de Acción Democrática, Williams Dávila, abogó porque el mecanismo de México de resultados en materia de restitución de derechos políticos y de garantías electorales antes de fin de año.

“Carentes, como estamos, de un poder coercitivo para hacer valer los acuerdos, estamos conscientes de la lucha que estamos dando contra un régimen autoritario, por eso es que Maduro ha querido convertir el espacio de las negociaciones como un teatro de propaganda y demagogia, eso no lo podemos permitir (…) el acuerdo integral político debe realizarse en este mes de diciembre”, expresó.

Su segunda solicitud tuvo que ver con la distribución equitativa de los recursos aprobados para la ejecución del segundo acuerdo social.

“Tenemos que ejercer toda la veeduría y la supervisión con criterio de rigurosidad técnica y política para que nuestros pueblos no queden aislados en la distribución de esos recursos”, dijo.

Resultados políticos

El coordinador de la Comisión Internacional de la Plataforma Unitaria y miembro de Un Nuevo Tiempo, Luis Florido, dio su voto de confianza a la negociación, pero también subrayó que los resultados tienen que ser políticos.

“El diálogo tiene que ser una constante, pero tiene también que producir resultados y los resultados tienen que ser políticos para que la gente pueda elegir y disputarle el poder al régimen Maduro, ahora comienza un proceso que no será fácil, que tendrá complejidades, que tendrá momentos difíciles”, manifestó.

Por Primero Justicia, Ramón López respaldó el acuerdo social: “Es muy fácil decir que no se está de acuerdo sin aportar ninguna solución mientras los venezolanos se mueren de mengua. Esto será atendido con fondos protegidos por esta Asamblea Nacional”.

En su discurso también coincidió en que el cambio político “es la verdadera llave para la solución humanitaria del país”.

“Negociar no significa impunidad, no nos olvidaremos de nuestros presos políticos, debe haber justicia. Respaldamos la negociación con realismo, no podemos, por cálculos políticos, no tomar decisiones para aliviar la tragedia que vive nuestro pueblo”, señaló.

El dirigente de Voluntad Popular y miembro de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, Freddy Guevara, respondió que están conscientes de que la solución pasa por resolver la crisis política.

“Estamos en un país enfermo, herido, mientras logramos la solución de esa grave enfermedad, que es salir de la dictadura y tener democracia, tenemos que lograr que en el camino nuestro pueblo pueda tener mejores condiciones de vida”, aseveró.

De qué se trata el fondo fiduciario

Destacó que el fondo fiduciario aprobado para el acuerdo social será administrado por las Naciones Unidas, pero además se instalará una comisión de veeduría que garantizará que estos recursos se ejecuten de forma transparente.

Dicho comité estará conformado por 10 venezolanos y adicionalmente será integrado por un representante del reino de Noruega.

Agregó que todos los documentos del acuerdo son de carácter público y reiteró que todo el proceso será manejado bajo estándares internacionales que incluyen licitaciones y contrataciones que administrará únicamente la ONU.

El presidente de la Delegada, Juan Guaidó, intervino brevemente para destacar el papel de la Asamblea Nacional en la protección de los recursos que se usarán para programas sociales.

“Evitamos que la dictadura los robara y van ser invertidos en paliar una de las profundas heridas que atraviesa el pueblo de Venezuela hoy como lo es la emergencia humanitaria compleja”, dijo.

«La solución es recuperar la democracia, pero en el proceso debemos atender a los más vulnerables. La presión, incluso las sanciones, han sido claves para llegar a este punto. Nadie puede obviar que continúan presos políticos en Venezuela, que estamos abogando por su liberación; que la dictadura no va a conceder nada voluntariamente”, agregó.

Los bancadas minoritarias como la 16 de Julio, que incluye a Vente Venezuela, Encuentro Ciudadano ni la Causa Radical participaron en el debate. Los partidos mayoritarios respaldaron el descongelamiento de fondos protegidos para el acuerdo social.

El pasado 26 de noviembre fue suscrito, por las delegaciones del chavismo y de la oposición, un segundo acuerdo social que materializará la Mesa Nacional de Atención Social y permitirá ampliar el Programa Mundial de Alimentos. También contempla la dotación de hospitales y una inversión para estabilizar el sistema eléctrico nacional, entre otros proyectos.