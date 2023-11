Elvis Amoroso al Centro Carter: No deseamos injerencia

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, aseguró que no “deseamos injerencia” al recibir a los representantes del Centro Carter, que llegaron a Venezuela a inicios de este mes para conversar sobre una posible observación internacional para los comicios presidenciales de 2024.

En la cuenta de la red social X, antes Twitter, del organismo electoral recogieron unas breves declaraciones de Amoroso tras la visita institucional que se celebró este 7 de noviembre.

“No deseamos injerencia, mientras más imparcialidad exista, mayor participación habrá de los invitados internacionales”, dice un post del CNE que atribuye al excontralor general de la República, ahora presidente del Poder Electoral.

La visita se efectúa como parte de una serie de reuniones que miembros del Centro Carter realiza con partidos políticos, de oposición y el chavismo, organizaciones de la sociedad civil y también instituciones como el CNE.

La delegación, que encabeza la directora del Centro Carter para América Latina Jennie Lincoln, busca evaluar si esta organización forma parte de las instancias internacional que estén dispuestas a enviar misiones de observación electoral, uno de los puntos del acuerdo de garantías políticas y electorales que el chavismo y la oposición firmaron en Barbados el 17 de octubre.

En el encuentro participaron por el Centro Carter Jennie Lincoln, asesora senior para América Latina y el Caribe; Ian Batista, asistente de proyecto; Elena Fernández, asociada del proyecto Democracia y Oficina del vicepresidente, América Latina y El Caribe; Michela Sivich, analista electoral.

Por el CNE los rectores principales (Elvis Amoroso, Carlos Quintero, Rosalba Gil, Aimee Nogal, Juan Carlos Delpino), así como los suplentes Imad Saab Saab, Leonel Párica y Conrado Pérez.

Misión de la UE

La última misión de observación electoral que estuvo en Venezuela fue la de la Unión Europea en noviembre de 2021 para los comicios regionales y municipales de ese año. Los delegados recibieron ataques y cuestionamientos del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello durante la campaña del chavismo.

Sus últimos miembros debieron salir del país antes del tiempo previsto por decisión de Miraflores y no pudieron volver a Venezuela para presentar su informe final de recomendaciones, en los que pidieron independencia para el CNE, el Poder Judicial, estuvieron en contra de las inhabilitaciones contra candidatos que no pudieron inscribirse y llamaron a no usar la Ley del Odio como coacción, entre otras sugerencias.

Según el acuerdo de Barbados, en el punto 3 se contempla la invitación a organizaciones que hacen veeduría electoral. Entre ellas mencionan a la Unión Europea, el panel de expertos de la ONU, la Unión Africana, Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter “a los fines de observar el proceso electoral presidencial sin perjuicio de los derechos de los actores políticos a invitar a acompañantes nacionales e internacionales dentro del marco de la ley”.

