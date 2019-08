Elliot Abrams a The New York Times: EEUU ofrece amnistía a Maduro si deja el poder - Efecto Cocuyo

“No queremos procesarte y no queremos perseguiste. Queremos que dejes el poder”. Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, le dijo al diario The New York Times que si Nicolás Maduro deja el poder, el Gobierno de Donald Trump le facilitaría una amnistía.

Así lo señaló el diario estadounidense en su edición de este miércoles 28 de agosto, después de una entrevista un día antes con el funcionario que es constantemente señalado como “genocida” por los voceros del chavismo gobernante en Venezuela.

“No estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya”, afirmó Abrams en la conversación con los periodistas Lara Jakes y

El gobernante chavista fue reelecto para un segundo mandato el pasado 20 de mayo de 2018, en unos comicios a los que no acudieron los principales partidos de la oposición venezolana y que fueron cuestionadas y desconocidas por más de 20 países de la comunidad internacional.

Maduro asumió un segundo mandato el 10 de enero al jurar ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero su Gobierno es desconocido por más de 50 países de Europa, América, e incluso algunos de África, Asia y Oceanía, que además reconocieron al jefe de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Abrams agregó a The New York Times como un llamado al líder chavista: “No queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder”.

También aclaró que ni Donald Trump ni sus funcionarios están negociando con Maduro, después de que la semana pasada el propio mandatario estadounidense dijera que llevan meses estableciendo contactos con “funcionarios de alto nivel” del chavismo y fuese secundado por el venezolano.

“Y la noción de que hay un patrón de contactos es equivocada. Ha habido mensajes intermitentes y creo que a la gente le parecería completamente predecible cómo es el mensaje muy ocasional desde Washington: ‘Necesitan regresar a ser un país democrático. Maduro necesita dejar el poder. No debe postularse en una elección. No retiraremos las sanciones hasta que esté fuera del gobierno‘”.

Añadió que de esos mensajes algunos han sido “desde finales de invierno”, es decir a finales de marzo de este año, algunos de ellos “con información dudosa” y otros “enviados con el conocimiento de Maduro”.

La respuesta del chavismo a esos contactos era que la administración venezolana “seguiría resistiendo la presión internacional de Donald Trump”, según The New York Times.