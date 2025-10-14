Ejecutivo consigna proyecto de ley de presupuesto y endeudamiento 2026 ante la AN 

El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, en representación de la administración de Nicolás Maduro, consignó ante la Asamblea Nacional (AN) los proyectos de ley de presupuesto y endeudamiento para el ejercicio económico financiero 2026.

El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, acompañado de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y de la Alianza Democrática, recibió los instrumentos legales en el Salón de los Escudos, este 14 de octubre.

El diputado Aníbal Sánchez recordó que, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, el Ejecutivo Nacional debe elaborar y presentar ante el Parlamento las leyes de presupuesto y endeudamiento antes del 15 de octubre de cada año.

Debe ser aprobado antes del 15 de diciembre

“La AN debe discutir y aprobar el proyecto antes del 15 de diciembre de cada año (…) puede modificar partidas, sin reducir ingresos ni exceder estimaciones”, expresó Sánchez en su cuenta de la red social X.

#AlMomento || Desde el Salón de los Escudos || Ministro del Poder Popular de Planificación, Ricardo Menéndez, encabeza Acto de Entrega del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional Año 2026 a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela pic.twitter.com/IYTEo81BWu — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) October 14, 2025

Sin embargo, ya es costumbre que ambas leyes salgan aprobadas en la plenaria dominada por el chavismo en primera y segunda discusión, tal como la presenta el Ejecutivo, sin objeciones ni modificaciones, previa presentación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. También es tradicional que durante la presentación se omitan premisas como el precio del barril del petróleo y la inflación estimada, sobre las que se calcula el presupuesto.

El presupuesto estimado para 2025 fue de 906.459 millones 117 mil 540 bolívares, equivalentes a 22.661 millones 477 mil 939 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

La sesión ordinaria convocada para este martes fue reprogramada para el jueves 16 de octubre, de acuerdo con notificación de la secretaria del Parlamento en su cuenta de la red social Instagram.