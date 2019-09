Divulgan nuevas fotos de Guaidó con presuntos miembros de Los Rastrojos - Efecto Cocuyo

El Gobierno de Nicolás Maduro divulgó este jueves, 19 de septiembre, nuevas fotos del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente encargado, junto a presuntos miembros de la banda criminal Los Rastrojos, que opera en la extensa frontera que comparten Venezuela y Colombia.



La televisión estatal VTV mostró imágenes de Guaidó al lado de dos hombres que le habrían ayudado a cruzar la frontera el pasado 22 de febrero, cuando el opositor lideró un fallido intento por ingresar ayuda humanitaria al país.



Los presuntos criminales fueron identificados como Jhonathan Orlando García Zambrano, alias «Patrón Pobre», y Argenis Vaca, alias «Vaquita».



Según las autoridades venezolanas, estos hombres son responsables de actividades como homicidios, secuestros, narcotráfico y extorsión en la frontera.



El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo que las fotos demuestran que Guaidó y los miembros de Los Rastrojos «se admiran mutuamente» y trabajan juntos.



Estas imágenes se suman a otras dos de Guaidó junto a dos reconocidos miembros de esta banda que fueron difundidas por el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, y por las cuales la Fiscalía venezolana ya abrió una investigación.



En Colombia esas imágenes fueron divulgadas por el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, que en su cuenta de Twitter publicó las fotos de Guaidó con dos personas identificadas como Albeiro Lobo Quintero, alias «Brother», y Jhon Jairo Durán, alias «Menor».



Guaidó dijo entonces que no conocía a los hombres con los que se fotografió, y que muchas personas lo admiran y le piden imágenes.



«Han querido banalizar (el hecho) como que fueran personas admiradoras de este ciudadano (Guaidó)», dijo este jueves Saab al respecto.



«Capaz que sí lo admiran, porque terminan siendo mimetizados o mutados en una misma banda de narcoparamilitares que quiere, por la vía de la violencia bañar de sangre Venezuela. Ahí no hay duda, se admiran mutuamente», añadió.



Saab también dijo que el paramilitar apodado «Menor» sufrió de forma reciente el asesinato de cuatro de sus familiares, incluidos su padre y madre, en un intento por «silenciarlo».



«La hipótesis de investigación que puede haber aquí es que fueron a matarlos para silenciarlos, para que no digan lo que el mundo está conociendo y que este Ministerio Público está investigando, de la vinculación estrecha, orgánica, entre el señor Guaido y este grupo narcoparamilitar», señaló.

Con información de EFE