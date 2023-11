El discurso de María Corina Machado en tres momentos

El discurso de María Corina Machado ha evolucionado. Analistas políticos coinciden en que su narrativa no es la misma si se comparan tres momentos: antes, durante y después de las primarias opositoras, a partir de las cuales se convirtió en la figura política con mayor respaldo en el país.

La líder de Vente Venezuela ya no solo le habla a los radicales, sino a los moderados, al chavismo descontento y a ese amplio espectro que abarca, de acuerdo con el politólogo, Piero Trepiccione, ese 80% de la población que según estudios de opinión pública, quiere un cambio político en el país y que incluye, acotó, al chavismo descontento, opositores e independientes, entre otros.

Un aspecto relevante en la moderación del discurso de la ganadora de las primarias con 92% de apoyo, es el tema de las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, pues pasó de rechazarla y descartarlas por completo (México 2021) a afirmar que apoya el proceso (Barbados 2023).

«No es algo inusual, a medida que se acerque a una postura de poder, se tiende a ser más prudente de los extremos. Es aritmética electoral, la gente situada en los extremos es poca y eso implica que tiene que acercarse a la mayoría de los electores, al centro, eso sucede en todas las sociedades», señaló la experta en Comunicación Política, Carmen Beatriz Fernández.

A juicio de Trepiccione, Machado ha «madurado políticamente» a raíz de lo que le ha tocado vivir con el tema de la inhabilitación, la prohibición de salida del país, las condiciones de la campaña electoral de las primarias y en su contacto con los electores.

«Su discurso y todo su esfuerzo tienen un solo foco, las elecciones de 2024 y lograr que sean competitivas, eso la lleva a dosificar su narrativa, apostando al respaldo político y popular. Es un proceso de maduración que la convierte en estadista, que viene dado por una combinación de estudios con experiencia y experticia», apuntó el politólogo.

Veamos el discurso de María Corina Machado entres momentos:

Antes de las primarias

Durante un acto ciudadano en Mérida, el 3 de septiembre de 2021, Machado dijo sentirse «indignada» por la firma del primer acuerdo entre las delegaciones de Miraflores, encabezada por el presidente del Parlamento de 2020, Jorge Rodríguez y de la Plataforma Unitaria con Gerardo Blyde y miembros de partidos políticos.

«Nada más efectivo para hacernos retroceder que un proceso electoral (regionales del 21 de noviembre de 2021) y una negociación donde ‘van como corderitos’ (…) tú puedes eventualmente sentarte con un terrorista o un criminal, pero lo debes tratar como un terrorista y criminal”, fustigó.

Un año después, su posición seguía invariable con respecto a la negociación que se había estancado tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos. Pidió a los venezolanos estar «alertas» porque de dichas conversaciones, afirmó, podía salir una «trampa» que solo convenía a los que estaban sentados en la mesa.

«No tiene motivos (Maduro) para sentarse ni para ceder y la contraparte ya está derrotada antes de sentarse, porque ellos (oposición de Plataforma Unitaria) están cómodos en el status quo, y su propósito no es sacar al régimen si no cohabitar en el sistema», señaló.

Su apoyo al gobierno interino liderado por Juan Guaidó ya se había extinguido al no cumplirse el objetivo del cambio político. Volvió a criticar a la oposición aglutinada en el G4 (Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) por tener de «manos atadas» a Guaidó.

«Creo que el gran problema es que el propio interinato se socavó a sí mismo y lo advertimos. El poder, la fuerza, el respaldo internacional debe estar en la gente no en cuatro partidos que se convirtieron en una especie de cartel. Ahora, ese cartel tiene sometido al interinato porque al final necesita sus votos en cualquier decisión que se tome, y hacen lo que les conviene para seguir repartiéndose el dinero y los privilegios», fustigó.

Machado cree que con actuales negociaciones hay oportunidad de lograr cambios importantes Credit: Iván E. Reyes

Durante las primarias

Con las encuestas dándola favorita con un amplio margen (entre 50% y casi 90%) para ganar las primarias opositoras del 22 de octubre, Machado ya hablaba de negociar con sectores del chavismo pero para una «transición ordenada y progresiva», con la advertencia de que se aplicaría la justicia contra los violadores de derechos humanos.

«Con corruptos y violadores de derechos humanos no he hablado ni me interesa hacerlo (…) Si me estás hablando de una negociación real, seria, para la salida del régimen, no para la quedada, yo sí estoy dispuesta a participar, pero para la salida, no para la cohabitación o la permanencia que es lo que ha ocurrido en los 15 eventos de diálogo que han ocurrido», expresó en entrevista con Efecto Cocuyo a mediados de 2023.

Otro cambio notable fue aceptar el respaldo del candidato de Voluntad Popular (VP), Freddy Superlano, quien declinó a su favor a pocos días de las primarias. Para entonces, Trepiccione consideró que Machado daba una muestra de «amplitud» al aceptar el apoyo pese a sus duras críticas contra el interinato en el pasado. El politólogo consideró positivo que la candidata entendiera que necesita una sumatoria de fuerzas en la ruta hacia 2024.

«Agradezco la confianza y el apoyo de Freddy Superlano y los miembros de Voluntad Popular a este gran movimiento ciudadano que crece cada día más! Bienvenidos!», expresó Machado, cuyos detractores también le recordaron que el excandidato a la gobernación de Barinas también fue señalado de corrupción durante su gestión como diputado de 2015 pero ella igual aceptaba su apoyo.

El chavismo percibió la alianza como «una amenaza» y la reedición de la «salida» de 2014, cuando Machado y el líder de VP, Leopoldo López se unieron en torno a la estrategia para un cambio de gobierno por la vía de las protestas de calle.

La participación de Machado en las primarias también marca su regreso a la ruta electoral tras considerar por varios años que participar era convalidar a la «dictadura de Maduro».

Después de las primarias

Pasadas las elecciones primarias, la posición de Machado sobre las negociaciones y mantenerse en la ruta electoral, se ha afianzado.

Mientras algunos ya daban por muertos los acuerdos de Barbados debido a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dice «suspender» los efectos de las primarias, Machado consideró que no es así. Cree que el acuerdo de derechos políticos y electorales se hubiera roto si el TSJ impide la elección opositora, pero se hizo y fue exitosa. Ahora corresponde cumplir el acuerdo, según dijo en entrevista con Infobae, levantando las inhabilitaciones.

«Defender el mandato del 22 (octubre) no significa salir de un proceso electoral, todo lo contrario. El mandato es construir la fuerza y diseñar la estrategia para tener unas elecciones competitivas y que los venezolanos puedan elegir a la persona que votaron en las primarias», dijo recientemente al diario español, El País.

Para Fernández, el «buen ánimo» de Machado frente a los acuerdos de Barbados y que insista en la «transición ordenada» es un discurso que «suena mejor» porque resta «miedo» a los actores políticos (dudoso por sus posiciones radicales) e incluso a los mercados financieros ante un eventual triunfo para 2024.

La consultora política también resaltó que a los factores políticos que no veían con buenos ojos su participación en las primarias y los que compran la lógica del gobierno de elegir al candidato menos incómodo para que Maduro acepte medirse, no les ha quedado más opción que sumarse a Machado tras las primarias, ante el enorme respaldo popular, obligándolos a un reacomodo.

Asumo esta responsabilidad consciente de lo que ella implica y convoco a todos los venezolanos de bien a que trabajemos juntos.



Dedico esta victoria a los venezolanos que hoy sufren, a los más vulnerables.

Agradezco a cada uno de los ciudadanos por su confianza; yo confío en… pic.twitter.com/1p5M62xIwP — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 28, 2023

Machado también se mostró de acuerdo con que las negociaciones tras los acuerdos de Barbados, continúen para el cumplimiento de lo que allí se plasmó, con Estados Unidos y la presión por la vía de las sanciones internacionales para lograrlo.

El País le preguntó directamente por qué antes no apoyaba las negociaciones con el gobierno de Maduro y ahora sí y esta fue su respuesta:

«Lo que he criticado han sido las fallas enormes que han tenido las negociaciones previas (…) En estos procesos, Maduro obtuvo plata, legitimidad y tiempo. Siento que en esta oportunidad hay la posibilidad de introducir cambios importantes, uno de ellos fue la construcción de fuerzas a través de las primarias. Hay un cambio en el contexto y con base en ello podemos avanzar en una negociación que no es para mejorar las condiciones del statu quo, sino cuyo propósito sea la transición democrática», subrayó.

Transmitir confianza

En su desempeño como líder político del país, basada en el respaldo popular que recibió el 22 de octubre, Trepiccione advierte que Machado debe transmitir confianza con su discurso y mantenerla.

«Tiene que hablarle a todos, no se puede quedar o devolver al discurso radical, debe seguir mirando el espectro social porque los extremos cada vez son más pequeños y seguir alimentando ese deseo de cambio, ser una líder, con humildad y una estadista, porque ahora mismo nadie tiene más legitimidad que ella, incluso superior a Maduro que no se ha sometido a una primaria para respaldar su candidatura», sostuvo.

Ello incluye, recalcó Trepiccione, aprender a negociar, con cautela, para obtener el más amplio respaldo de todos los factores políticos, en aras de lograr una alianza popular y nacional.

«He hablado con todos y todo el mundo está invitado a formar parte del comando que estamos construyendo», respondió Machado a El País, al ser consultada sobre si ha hablado con López o con Henrique Capriles Radonski, tras su victoria en las primarias.

