Diputados Superlano y España denuncian “descalificación” de Cambiemos

Los diputados a la Asamblea Nacional (AN), Adolfo Superlano y José Antonio España, denunciaron una “campaña de descalificación” en su contra por parte del partido Cambiemos, que los expulsó de sus filas.

Este martes, 12 de noviembre, antes del inicio de la sesión ordinaria del Parlamento se pronunciaron por esta decisión de la organización política que encabeza el también legislador Timoteo Zambrano.

“No podemos aceptar una campaña de este tipo, porque quienes nos conocen saben que hemos estado del lado del cambio. Para venir al Parlamento tengo que pedir cola”, aseguró Superlano a los periodistas.

Aseguró que su salida de este partido, que fue uno de los que participó en las elecciones presidenciales de 2018 y hace parte de la mesa de diálogo con el chavismo y otras cuatro organizaciones de minoría opositora, fue por diferencias con Zambrano.

“Las razones son netamente políticas por diferencias que tenemos con Timoteo Zambrano. El oficialismo abandonó sus curules por tres años, pero Timoteo lo ha abandonado por cuatro año. Timoteo ha estado acusado de estar vinculado al gobierno durante 20 años”, reiteró.

Y añadió que Zambrano, “a veces está con Juan Guaidó y a veces está con Nicolás Maduro“, al fustigar la medida en su contra por parte de Cambiemos.

España critica convocatoria del 16N

Mientras que España dijo que “en la Asamblea Nacional tengamos muchas fracciones no es un delito, todos los que estamos aquí fuimos electos por la tarjeta de la Unidad. Los tres diputados que salimos de Cambiemos conformamos una fracción. Lo de ayer (lunes) fue un acto de descalificación“, insistió.

Además manifestó que pese a los desencuentros con Cambiemos, él continuará en la mesa de diálogo con el chavismo gobernante, que se instaló el pasado 16 de septiembre en la sede de la Cancillería venezolana.

“La diferencia de opiniones y criterios políticos ha dado espacio a la descalificación. Se me ha señalado que he sido muy crítico por la gestión de la directiva de la AN , con el diputado Guaidó. Se me ha pedido que le baje el volumen. Esa gestión no ha dado resultados concretos, es una secuencia de hechos por la cual le hemos pedido a la directiva una rectificación. La rectificación no es convertir al 16 de noviembre como un levantamiento”, opinó sobre la manifestación nacional a la que convocó Guaidó el 18 de octubre pasado.

Denunció también que quieren impedirle formar una fracción parlamentaria con otros dos diputados, entre ellos Superlano, que ya no están con Cambiemos.

Con información de Cristofer García