Diputados de la AN del 6D viajan a Brasil para solicitar reincorporación a Parlasur

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Una delegación de diputados de la Asamblea Nacional de 2020 inició una ronda de visitas por los cuatro países que integran el Parlamento del Mercosur (Parlasur), con la finalidad de que los reconozcan como parlamentarios y reintegren a Venezuela a este bloque continental.

Tras concluir su paso por Paraguay, este martes los parlamentarios del 6D llegaron a Brasil para reunirse con diputados del país amazónico.

La comitiva encabezada por Iris Varela, José Gregorio Correa, Saúl Ortega e Imad Saab Saab informaron que de las rondas de reuniones con los partidos políticos se les expresó la necesidad que Venezuela regrese al Parlasur.

“Los parlamentarios representan a los ciudadanos no al gobierno. El problema que los gobiernos se encuentren molestos por distintas circunstancias, no pueden afectar el bienestar y beneficios que necesitan los pueblos, en representación de sus diputados”, indicó Correa

Explicó que Brasil es el país de mayor integrantes dentro del Parlasur, por su representación numérica ya que tienen 63 parlamentarios mientras que la de Venezuela es de 23.

Los diputados venezolanos esperan que Venezuela sea incorporada al seno del Parlamento del Mercosur luego de las distintas gestiones que se han hecho con Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

El 3 de mayo la delegación de legisladores venezolanos se reunió en Paraguay con la directiva del Senado, liderada por el presidente de la Cámara Alta, el oficialista Óscar Salomón.

Venezuela suspendida de Mercosur

Venezuela fue suspendido en diciembre de 2016 como miembro del Mercado Común del Sur (Mercosur), y en agosto de 2017 fue sancionado con la suspensión indefinida de sus derechos y obligaciones con ese bloque conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Hace una semana, el senador paraguayo Silvio Ovelar señaló que es un “disparate” la posibilidad de que su país apoye a Venezuela para retornar al Parlasur.

“Para mí es un disparate. Venezuela no forma parte del sur de la región y que nos chantajeen con que ingrese o no me parece una estrategia”, manifestó el legislador.