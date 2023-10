El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó este 30 de octubre que el chavismo “acompaña” la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suspende los efectos de las primarias opositoras del pasado 22 de octubre.

La sentencia 122 de la Sala Electoral, divulgada este lunes, suspende los efectos de todas las fases del proceso gestionado por la Comisión Nacional de Primaria, realizado para elegir una candidatura unitaria opositora para enfrentar al chavismo en las presidenciales de 2024.

“Acompañamos esa decisión porque es nuestra visión”, dijo durante la rueda de prensa de su partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello arremetió nuevamente contra las primarias, a las que calificó de ilegales y fraudulentas, y aseguró que “no hay forma” de que quienes estén inhabilitados participen en las elecciones presidenciales de 2024.

La sentencia del TSJ resalta que la dirigente opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias del 22 de octubre, está inhabilitada “de manera firme” para ejercer cargos públicos durante 15 años, una decisión a la que Cabello hizo referencia en su encuentro de este lunes.

“El que está inhabilitado no va. La que está inhabilitada, no va. Llámese como se llame, que diga que llamó a Biden, a Bush. No va”, dijo en alusión a María Corina Machado, pero sin mencionar su nombre.

El vocero del oficialismo también indicó que el chavismo acudirá a los comicios presidenciales de 2024 “unido” y con un solo candidato: “No nos vamos a dividir”.

TSJ, primarias y el impacto en la negociación

Al ser consultado sobre el impacto de la decisión del TSJ en la negociación y el acuerdo firmado con la Plataforma Unitaria en Barbados, añadió que el gobierno de Nicolás Maduro no aceptará “presión de nadie” y aseguró que es la oposición la que “está violando” el acuerdo al desconocer la inhabilitación de María Corina Machado.

“El acuerdo es del dominio público, cualquier venezolano puede consultarlo, verlo. Ahí dice claramente que las personas podrán ejercer su derecho político de acuerdo con la Constitución y a las leyes de las instituciones de Venezuela. Si las instituciones dicen que la persona está inhabilitada, eso no se toca. Eso no se va a cambiar”, destacó.

La decisión del máximo tribunal del país no tardó en generar diversas reacciones de expertos.

A juicio de analistas como Mariano de Alba, la decisión del TSJ es una clara violación al acuerdo de Barbados que el pasado 17 de octubre firmaron los delegados del chavismo y la Plataforma Unitaria Democrática.

Por su parte, el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, cuestionó al TSJ por aceptar el recurso del diputado José Brito, alguien que no participó en las primarias.

El gobierno de Nicolás Maduro además adelanta investigaciones contra los organizadores de las primarias, quienes fueron citados por la Fiscalía este 30 de octubre.

