Diosdado Cabello asegura que las Uppaz son para «vigilar» y no para reprimir

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Diosdado Cabello encabezó, en Yaracuy, el primer acto de lanzamiento de las Unidades Populares para la Paz (Uppaz) en el país. Desde allí también dio la orden de conformar 46.452 figuras de ese tipo en todo el territorio nacional.

Junto al gobernador del estado, Julio León Heredia y dirigentes del Psuv como Francisco Ameliach, Cabello aclaró que no se trata de estructuras parapoliciales por lo que no están autorizados para actuar en materia de orden público.

La tarea, explicó, consiste en establecer vigilancia en la comunidad respectiva para prevenir hechos de violencia «promovidos por la oposición» para «que nadie se equivoque» ni haya «anarquía». También negó que las Uppaz se hayan creado con el propósito de reprimir a la oposición.

«No le estamos declarando la guerra a nadie, pero nos vamos a defender como sea y donde sea (…) ¿Qué van a llamar a la calle porque la señora (María Corina Machado) quiere inscribirse? Que se inscriba si quiere en un gimnasio pero para unas presidenciales no va. ¿Que van a generar guarimbas?: Uppaz. Ustedes saben quien es quien en su comunidad, ustedes reportan: andan en esto y en esto, vamos a actuar con tiempo, con respeto a las leyes y los derechos humanos, vamos a espantarlos con tiempo», pidió.

«Oposición debe encontrarnos organizados»

Este 4 de octubre en reunión del Alto Mando Político y Militar Ampliado de la Revolución, el gobernante Maduro anunció la creación del Consejo Especial para la Paz, que será dirigido por Cabello y con él de las Uppaz, lo cual prendió las alarmas entre organizaciones civiles que temen la conformación de nuevos «grupos parapoliciales» de «choque» afectos al chavismo para reprimir a la disidencia política en el país.

Cabello instruyó que en Yaracuy deben conformarse 1.085 Uppaz (una por comunidad) que deben engranarse con los llamados cuadrantes de paz integrados por los organismos de seguridad, a los que deben reportar cualquier «novedad» que implique un delito o plan contra la paz nacional.

No estableció un plazo pero advirtió que la conformación de las unidades es «urgente» y que se deben convocar a los aliados del Gran Polo Patriótico.

Puso como ejemplos, como tipos de hechos a prevenir, las «guarimbas» (protestas) en 2014, el apagón nacional de 2019 provocado por «saboteo», el 30 de abril de 2019 (intento de insurrección militar), entre otras. Subrayó que si se garantiza la paz en los pequeños ámbitos (las comunidades) se asegura en lo nacional.

Se esforzó para que la militancia asistente al acto cayera en cuenta de la importancia de las Uppaz. Recordó que el artículo 326 de la Constitución señala que en la seguridad de la nación existe corresponsabilidad entre el Estado y sociedad civil.

«Esto no es mamadera de gallo, se los juro, ellos (oposición) nos respetan en la medida en que estemos organizados y unidos, si le agregas movilización y no me refiero solo a una marcha, esa gente no va a chistar ni nada», dijo.

Señaló que las Uppaz también deben levantar una base de datos en la que se refleje información como por ejemplo, cuántos maestros, enfermeras y hasta mecánicos existen en la comunidad respectiva y que puedan ser llamados para tareas específicas.

Aseguró que la oposición tiene planes de violencia porque «tienen miedo» a perder en las presidenciales de 2024.

«Tienen miedo de ir a unas elecciones de verdad, porque saben que en elecciones les vamos a dar una pela, porque nosotros iremos unidos como hermanos, son los tiempos que vienen» alertó ante la militancia.

