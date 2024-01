El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, advirtió que la instalación de la Asamblea “interina”, haciendo referencia al Parlamento de 2015, “rompe” los acuerdos firmados” en el marco de la negociación.

La oposición aprobó el “cuarto año legislativo extendido”, este 5 de enero, bajo el argumento de que las parlamentarias de 2020 fueron un “fraude” y, en consecuencia, deben continuar en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se convoquen comicios verificables en el país.

“Esto rompe los acuerdos firmados, un de las cosas que establecen los acuerdos es el respeto a las instituciones de Venezuela. Entonces, es una cosa que no tiene ningún sentido. Quedará para la justicia el tratamiento a los ladrones y ladronas”, declaró.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) también acusó a Estados Unidos de violar todos los acuerdos al aprobar las licencias que permiten a la instancia opositora acceder a recursos del Estado venezolano.

“Hay una sola Asamblea Nacional, lo demás es un mecanismo para robar, son los ladrones los que están ejerciendo la función de administradores de la plata que es de todos los venezolanos, pero que ellos se roban. La utilizan para viajar por toda Europa, para darse la buena vida, promovido todo por el gobierno de EE.UU.”, aseveró.

Inhabilitación de María Corina Machado

En la acostumbrada rueda de prensa del Psuv, Cabello se refirió a la inhabilitación de la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado.

“El TSJ puede decir sí o no, o decir ‘yo no tengo nada que ver ahí’, porque eso es un tema penal. A estas alturas el que está inhabilitado está inhabilitado, no va, lo demás es caerse a coba”, manifestó.

La Sala Político-Administrativa del máximo tribunal del país debe pronunciarse sobre la sanción que impediría a la opositora medirse en las presidenciales de 2024.

De acuerdo con Cabello, no existe una negociación entre el gobierno y la candidata electa en primarias, como lo ha dicho la abanderada: “Queda muy mal quién miente de esa manera, envía una señal de desespero, de mucha debilidad cuando dice que no depende de ella sino de otras personas y queda en evidencia”.

“Piden invasiones, se roban la plata, promueven golpes de Estado y después quieren gobernar el país. Cuando actúa la ley, posteriormente vienen a chillar”, cuestionó.

Adelantó que las personas que integran la asamblea opositora serán sancionadas. “La ley es dura, pero es la ley, no la he inventado yo (…) ellos tienen bienes aquí, nosotros aprobamos la Ley de Extinción de Dominio y de Protección de Activos, después dicen que son perseguidos”, expresó.

Además, dijo que el Psuv trabaja en la reactivación de las Upaz (Unidades Populares para la Paz).

