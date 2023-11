Diosdado Cabello acusa a EE.UU. de violar acuerdos con el Gobierno

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, acusó este miércoles a Estados Unidos de violar acuerdos suscritos con el chavismo, en alusión a la firma de Barbados entre Miraflores y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

“No han cumplido nada, los que están violando el acuerdo son los gringos (…) metiéndose en asuntos internos de Venezuela”, dijo el también diputado de la Asamblea Nacional de 2020 durante su programa semanal de televisión, transmitido por el canal estatal VTV.

Sin ofrecer detalles, insistió en que EE.UU. ha incumplido lo pactado, aunque se desconoce en profundidad qué se acordó con Washington, pues el documento que las partes alcanzaron en Barbados, el pasado 17 de octubre. solo habla de compromisos entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la coalición opositora sobre garantías electorales y políticas, para las elecciones presidenciales de 2024.

Cabello cuestiona a EEUU

“El Gobierno de Estados Unidos, hasta ahora, no ha cumplido nada, absolutamente nada de lo que se comprometió a cumplir, porque las licencias que le dio a la Exxon, eso es licencia a esas empresas, no a nosotros, eso no tiene nada que ver con nosotros, con el Gobierno, con el pueblo de Venezuela”, reiteró.

Un día después de que se firmara el acuerdo en Bridgetown, EE.UU. anunció el levantamiento temporal de algunas de las sanciones que pesaban sobre Venezuela, incluidas las del sector petrolero y el gas, así como las de la empresa minera de oro estatal venezolana Minerven.

En respuesta, Venezuela excarceló a cinco presos políticos, tras lo cual no se produjeron más gestos de ningún lado y, en cambio, aumentó la tensión con acusaciones mutuas de incumplimiento de los acuerdos.

El gobierno y la PUD acordaron un camino para alcanzar unas elecciones presidenciales con garantías en 2024, lo que supone intrínsecamente el fin de las sanciones a juicio del oficialismo y el levantamiento de inhabilitaciones políticas para la oposición, dos aspectos que siguen sin materializarse.

La plataforma celebró el 22 de octubre sus elecciones primarias, en las que resultó ganadora María Corina Machado con más de 2 millones de votos, pero el chavismo las tildó de fraude y comenzó una investigación con la Fiscalía, la citación a miembros de la Comisión Nacional de Primaria y juntas regionales, además de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dejó “sin efectos” todo el proceso.

Desde que las dos partes comenzaron a dialogar en México, en agosto de 2021, han firmado cinco acuerdos parciales y un memorando de entendimiento, pero no se han materializado entre acusaciones de incumplimiento, tanto por parte del chavismo como de la plataforma unitaria.

Con información de Efe

