MUD denuncia detención de alcalde electo en Mérida

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció la detención de un alcalde electo en Mérida por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Se trata de Omar Fernández quien fue electo este domingo 21 de noviembre como nuevo alcalde del municipio Arzobispo de Chacón en la entidad occidental del país.

Fernández ganó el ayuntamiento con el respaldo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) al obtener 3.653 votos, que representó el 52,29 % del apoyo del electorado. A diferencia de la media nacional de participación del 42 %, en esta localidad votó el 67,56% de la población inscrita para votar.

«Denunciamos detención arbitraria por parte del Sebin del alcalde electo del municipio Arzobispo Chacón del estado Mérida, Omar Fernández, en horas de la mañana en Canagua», escribió la MUD en su cuenta Twitter.

En Mérida uno de los primeros en denunciar el hecho fue el coordinador de Voluntad Popular en la región, Héctor Azuaje, quien detalló que no solo se llevaron detenido a Fernández, sino también a miembros de la comisión de enlace para la transición con las actuales autoridades municipales en Arzobispo Chacón.

Amenazas de Cabello

Este miércoles durante la transmisión de su programa de televisión, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, advirtió que las autoridades municipales que dañaran bienes del estado tendrían que responder ante la justicia.

Esto después de denuncias sobre supuestos «asaltos» a emisoras comunitarias en algunos estados del país.

“Levantemos toda la información y que los organismos denuncien al que tengan que denunciar. ¿Ah, que es alcalde? Al alcalde no le sale nada, va preso. No tienen que allanarle inmunidad de ningún tipo. Va preso y va preso, pues. Por destrozar bienes del Estado, por atacar la propiedad privada. No digan que no se los dije. No estoy amenazando a nadie, pero aquí para que haya paz tiene que haber justicia”, dijo Cabello este 24 de noviembre.

El partido Acción Democrática también se pronunció por la detención de este alcalde electo en Mérida, al cuestionar la medida del Sebin.

«Denunciamos que Omar Fernández, alcalde electo del municipio Arzobispo Chacón – Mérida, ha sido detenido arbitrariamente por el Sebin en Canagua, en horas de la mañana. ¡Exigimos su libertad y respeto a la voluntad de los merideños que lo eligieron con su voto el 21N!», escribieron.