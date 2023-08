Miembros del comando de campaña del candidato a las primarias por Primero Justicia, Henrique Capriles, denunciaron este martes que simpatizantes del chavismo “sabotearon” una actividad que el opositor tenía prevista en el estado Apure, fronterizo con Colombia.

“El gobierno chavista mandó a destrozar todo para que el acto de Henrique Capriles Radonski no se llevara a cabo (…) Se llevaron sillas, rompieron sillas, dañaron equipos de sonido, toda la parte de decoración la quemaron”, señaló una militante de PJ en un video que difundió el comando de campaña del exgobernador del estado Miranda.

El miembro del partido opositor en Apure Luis Lippa dijo, en otro video, que varios militantes e invitados a la actividad, a la que aún no había llegado Capriles, fueron agredidos por “colectivos”.

“Estas son violaciones a los derechos humanos de cada persona que está participando con un derecho a una posición política. Han agredido a nuestras personas, a nuestros invitados, a nuestra base, a nuestros dirigentes, a invitados”, dijo Lippa, quien responsabilizó al gobernador de Apure, el chavista Eduardo Piñate, de estas agresiones.

Cuántas agresiones ha sufrido Capriles

Se trata, según el partido Primero Justicia, de la séptima agresión de la que es víctima Capriles o sus seguidores, desde el pasado 29 de mayo, durante sus recorridos en distintas regiones, en busca de votos para las primarias opositoras, previstas para el 22 de octubre, en las que se medirá con otros 12 aspirantes.

Además de este hecho, Capriles y sus seguidores han sido agredidos -de acuerdo con datos de su equipo- durante recorridos en Miranda (el 29 de mayo y el 15 de junio), Carabobo (2 de junio), Aragua (7 de junio), Anzoátegui (14 de junio) y Delta Amacuro (10 de agosto).

Hasta el momento, no se ha logrado reprogramar la actividad en Apure, pues “grupos violentos” atacaron también otro punto en el que se pretendía celebrar el evento.

“Intentamos reprogramar la actividad y volvieron a llevar los grupos de motorizados a seguir imponiendo la violencia. (Nicolás) Maduro, ¿quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los responsables de las personas agredidas hoy?”, denunció Capriles en Twitter.

Gobierno ofrece protección

Este lunes el mandatario Nicolás Maduro ofreció “toda la protección” a políticos opositores víctimas de amenazas, y respaldó la investigación emprendida por la Fiscalía General en torno a la denuncia hecha por la candidata Delsa Solórzano, quien informó que recibió mensajes en donde aseguran que la asesinarán.

No obstante, Maduro no se refirió a este tipo de agresiones, que también recibieron otras candidatas, como María Corina Machado, ni precisó si la “protección” ofrecida a opositores abarca este tipo de incidentes.

Solórzano rechazó estos anuncios del gobierno al asegurar que en el país no hay estado de derecho.

En una transmisión por sus redes sociales dijo que elevó sus denuncias ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela.

Solórzano se preguntó porque ahora sí anuncian investigaciones, pero después de los ataques contra Machado, Capriles y hasta de ella en Vargas no se actuó.

“En Venezuela no hay estado de derecho, no podemos pretender que un régimen que es responsable del asesinato de Fernando Albán y del (capitán Rafael) Acosta Arévalo y que me persigue permanentemente y que mantiene 300 prisioneros políticos, que acaba de sentenciar a luchadores sociales por defender los derechos de los trabajadores puede cuidar a nadie”, expresó Solórzano.

