El exdiputado por el estado Táchira César Pérez Vivas denunció este 23 de octubre que el excandidato presidencial en las primarias de la oposición Luis «Balo» Farías fue detenido por presuntos agentes del Sebin, en su residencia en San Cristóbal.

Pérez Vivas alertó que la detención se produce «sin causa justificable». Según expresó, Farías denunció que le «sembraron panfletos».

Se conoció que Farías fue presentado ante el Tribunal 7 de Control en San Cristóbal, a la orden del fiscal Richard Cobi.

Alerta. A esta hora el Sebin está violentando la puerta del apartamento del médico veterinario Luis Balo Farias en San Cristóbal. Tienen la orden de secuestrarlo. Siga la ola represiva de la camarilla roja. — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) October 23, 2025

Farías es tachirense y médico veterinario, cofundador del partido político Merideños Independientes.

Farías oficializó su candidatura a la Primaria de la oposición el 22 de junio de 2023 ante la Comisión Nacional de Primaria.

Destacan cercanos al político que “Balo” Farías ha escrito libros y ha planteado diversos proyectos en beneficio del país. Algunas de sus obras escritas más conocidas son “La rebelión de las regiones” y “Proyecto País”.

Su propuesta de gobierno se basó en establecer en el país un Estado federal “descentralizado”.