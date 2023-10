Denuncian que jornada especial para inscripción y actualización del RE fue suspendida

Los 500 puntos que prometió el Consejo Nacional Electoral (CNE) para una jornada especial de inscripción y actualización del Registro Electoral (RE) no aparecen. Dirigentes del movimiento HolaTúInscríbeteRE conocieron que el operativo fue suspendido de forma extraoficial.

La coordinadora del movimiento, Brenda Ribeiro, calificó el inicio de la jornada, prevista para este sábado 7 de octubre, como “desastroso” ya que no pudieron ubicar los puntos en los recorridos que hicieron en distintos estados del país.

“Nos enteramos extraoficialmente que va a haber una reprogramación del operativo. Los consejos comunales empezaron a rodar la voz de que los puntos no se habían terminado de instalar y que se había suspendido”, declaró.

La dirigente de Primero Justicia cuestionó que el CNE no se haya pronunciado públicamente para explicar por qué se ha incumplido con lo ofrecido. “Corresponde al CNE, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), informar a la ciudadanía y generar facilidades para que el Poder Electoral llegue a todo el país”, subraya.

El comunicado en el que el CNE se comprometía a desplegar los 500 puntos en todo el territorio fue descolgado de la página oficial del órgano comicial, según Ribeiro. El sitio web no abría la tarde de este martes 10 de octubre.

“En los estados, llamados corredores electorales como Miranda, Carabobo, Zulia y Lara no se encontraron puntos. Tampoco en los municipios capitales”, precisó Ribeiro.

Irregularidades

En algunos estados como Aragua, municipio Santiago Mariño, documentaron a miembros de consejos comunales que hacían un registro paralelo valiéndose de la confusión generada por la jornada especial convocada.

“La ley establece que tienen que ser funcionarios del CNE, no puede ser gente del consejo comunal que incluso amedrentan para que las personas elijan el centro de votación que ellos quieren”, denunció Gabriel Díaz, integrante del movimiento HolaTúInscríbeteRE en la entidad.

Omanio Unda, concejal de Pedro Camejo del estado Apure, afirmó que el 7 de octubre, cuando se suponía iniciaría el operativo, recorrió lugares emblemáticos del municipio como la plaza Bolívar, la Casa de la Cultura y la Escuela Básica Juan Bautista Esté y no encontró ningún punto dispuesto.

“Celebramos el comunicado publicado en la página del CNE y comenzamos a difundir la información, pero luego fuimos con los chamos que se querían inscribir y no encontramos nada, horas después, el CNE eliminó el comunicado. Fue una situación que ocurrió en todo el estado”, cuestionó.

Unda exige que se haga una jornada extensiva y una campaña informativa sobre la ubicación de las máquinas para que los ciudadanos puedan inscribirse o actualizar sus datos.

Qué pasa en zonas rurales

En su opinión, los jóvenes de las zonas rurales sí quieren participar “porque no tienen otra opción que seguir en nuestro país, no tienen la opción de emigrar”.

“No hay apatía, necesitamos las máquinas y que se cumpla un cronograma”, exigió.

Manuel Velazco, integrante del Consejo Legislativo del estado Zulia y secretario juvenil de Acción Democrática, constató que la jornada no se efectuó.

“Vamos a consignar ante la oficina regional electoral información sobre la suspensión. Los puntos asignados en el estado no se corresponden con la realidad, no dan los tiempos para registrar a los más de 500 mil jóvenes que necesitan inscribirse si no se despliegan más puntos”, advirtió.

En el caso del municipio Maracaibo, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, la población electoral es elevada y no se tiene información sobre algún punto que incluya esta zona, señaló Velazco.

“En las zonas rurales es muy complicada la situación. Un joven del municipio Mara debe invertir lo que equivale a un sueldo mínimo para poder inscribirse en la oficina regional electoral. Tanto las deficiencias económicas que se tiene como la poca información pone en una situación muy delicada a los jóvenes zulianos”, expresa.

Y agrega: “En los municipio Jesús María Semprún y Francisco Javier Pulgar a los jóvenes les queda más fácil inscribirse en otro estado como Trujillo o Mérida que hacerlo en su propio estado porque tienen que viajar hasta ocho horas para venir a Maracaibo”.

Organizaciones nacionales como Súmate estiman que más de 3 millones de jóvenes no están inscritos en el RE y cerca de 2 millones de venezolanas y venezolanos necesitan actualizar sus datos para poder ejercer el derecho al voto.

Sin embargo, pese al considerable rezago, el CNE se mostró dispuesto a instalar solo 500 de los 1.500 puntos que le solicitaron. Lo que contrasta con procesos electorales anteriores en los que se han garantizado jornadas amplias.

En 2015, por ejemplo, el organismo habilitó 1.568 puntos de inscripción y actualización en las zonas más concurridas de todas las parroquias del país por cinco meses, desde el 2 de febrero hasta el 8 de julio, previo a las elecciones parlamentarias de diciembre.

Para las presidenciales de 2012, además de los puntos permanentes de inscripción, la jornada de registro especial se prolongó por tres meses, desde el 16 de enero hasta el 15 de abril, con un total de 1.300 puntos entre fijos y móviles distribuidos a escala nacional, registra el Observatorio Electoral Venezolano (OEV).

