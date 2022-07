Delsa Solórzano aspira a competir en primarias opositoras  

Primarias opositoras para definir la candidatura presidencial de 2024, con segunda vuelta prevista de ser necesario y sin la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), es el planteamiento del partido Encuentro Ciudadano (EC).

La abogada y diputada de 2015, Delsa Solórzano, también confirmó que aspira que su organización política la postule como candidata en los comicios internos que la Plataforma Unitaria Democrática tiene previsto realizar en 2023, para definir al abanderado de la unidad a Miraflores.

En rueda de prensa, este viernes 29 de julio, aclaró que EC realizará un proceso interno para escoger su candidatura a las primarias por la vía del consenso y que será la dirección de la tolda la que finalmente tome una decisión, tras evaluar las propuestas de la dirigencia de todo el país. Indicó que ya presentó su nombre ante la dirección nacional.

Otros dirigentes como María Corina Machado de Vente Venezuela; Antonio Ecarri de Alianza del Lápiz, Carlos Prosperi y Williams Dávila de Acción Democrática (AD) y Nicmer Evans del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) también han expresado sus aspiraciones a competir por la candidatura unitaria. Machado, al igual que Solórzano, rechazan cualquier intervención del CNE en el proceso.

Apoya segunda vuelta

«Cuando vemos que serán varios los candidatos, para que ese resultado goce de legitimidad, quien resulte electo, debe tener una verdadera mayoría para que sea un candidato de la unidad. La única forma de garantizarlo en un escenario con varias candidaturas es que eso se resuelva en dos vueltas», expresó.

Precisó que la segunda vuelta solo estaría planteada de ser necesario; es decir, si el ganador obtiene más de 50% de la votación no haría falta. Explicó que si no es el caso o que la diferencia entre quien llegó en primer lugar y el segundo fuera mínima, debería estar prevista la segunda vuelta. Voceros políticos como el primer vicepresidente de AD, Edgar Zambrano, también apoyan dicha propuesta.

Solórzano insistió en que no están de acuerdo con que el CNE preste asistencia técnica a las internas. Advirtió que se corre el riesgo de que el gobierno de Nicolás Maduro use la identidad de los electores participantes en las primarias para aplicar retaliaciones políticas, especialmente en el caso de los trabajadores públicos.

Reiteró además que se debe exigir y luchar porque los venezolanos en el exterior puedan votar, tanto en las primarias como en las presidenciales, las cuales, advirtió, deben contar con garantías para que sean libres y competitivas.

«Hay que garantizar el voto de los venezolanos en el exterior y en general luchar que haya garantías para esas elecciones. La elección nos las deben desde 2018. Un proceso electoral que permita el cambio, la persona que resulte abanderada debe poder ir a unas elecciones competitivas y con garantías.

Respaldo al procurador especial

Consultada sobre el enfrentamiento entre factores políticos en la AN de 2015 y el procurador especial, designado por el Gobierno interino, Enrique Sánchez Falcón, Solórzano dijo no entender por qué no se le permite al abogado rendir cuentas ante el Parlamento con mayoría opositora.

«No veo cuál es el problema, por qué no se ha llamado al procurador para la rendición de cuentas, ojalá se pueda dar pronto. EC no forma parte de la Comisión Delegada pero contamos con 13 diputados, somos parlamentarios de 2015 y pertenecemos a las distintas comisiones, acompañamos la petición del procurador y los conflictos de un partido no nos corresponde dirimirlo», dijo en alusión a Primero Justicia (PJ).

Este martes 26 de julio, Sánchez Falcón ofreció una rueda de prensa para presentar un balance de su gestión y denunció que factores políticos, concretamente PJ, AD, y Un Nuevo Tiempo (UNT), le impedían rendir cuentas ante el pleno de diputados. También los señaló de obstaculizar la aprobación de recursos para la defensa legal de activos de la República en el exterior.